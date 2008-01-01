Даугавпилсское самоуправление удостоилось награды «Самое дружественное самоуправление для волонтеров – 2017»

Новости Общество | 4 декабря 2017 | 19:34

В прошедшую субботу, 2 декабря, в столичном Дворце культуры «Зиемельблазма» прошло мероприятие «Доброволец года - 2017», организованное под патронажем Государственного агентства занятости и Министерства благосостояния, на котором были награждены лучшие волонтеры Латвии.

На церемонии присутствовал министр благосостояния Латвийской Республики Янис Реирс, заместитель директора Государственного агентства занятости Айга Балоде, представители самоуправлений и общественных организаций, а также все те, кто приехал поздравить и поддержать номинантов.

Церемония была приурочена к Международному дню добровольца, который отмечается 5 декабря во всем мире. За последние годы количество добровольцев в нашей стране выросло в

Отметим, что Даугавпилс в числе традиционных номинантов на награду. В прошлом году представитель нашего города – Никита Алексеев получил награду «Доброволец года – 2016». В этом - Даугавпилсское самоуправление удостоилось звания самого дружественного для волонтеров самоуправления. Жюри, состоящее из представителей общественных и государственных организаций, самоуправлений было единодушно – Даугавпилс лидер по организации добровольческого движения в Латвии.

Награду получала руководитель Молодежного отдела Департамента спорта и молодежи Даугавпилсской думы – Гунита Ванага. Отдел вот уже несколько лет координирует работу добровольцев в нашем городе.

Отметим, что Даугавпилсское самоуправление – единственное в Латвии, получившее столь высокое признание. Награду «Доброволец года – 2017» заслужили также 2 общественные организации и 8 волонтеров, помогающих в разных сферах народного хозяйства Латвии.

Daugavpils.lv