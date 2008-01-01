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Новости Культура | 4 декабря 2017 | 19:32
В Латгальской центральной библиотеке вспоминали легенду Даугавпилса – рок-группу «Элпа»
В пятницу, 1 декабря, в Латгальской центральной библиотеке прошла презентация 7 издания книги издательства ,,Jumava” «Легенды Латвии». Сборник посвящен значимым местам, событиям, личностям, которые повлияли на Латвию. Мероприятие собрало большое количество интересующихся, среди которых было много молодых людей. Специалист библиотеки Инга Геджун с удовольствием рассказала об особом госте презентации.
Составитель сборника поэт Павилс Раудонис отмечает, что в культурном пространстве границ нет. Человек, событие, объект может популяризировать имя страны далеко за ее пределами. Его рассказ о появлении книги был захватывающим и интересным. В планах – выпуск уже восьмого сборника. Всего предусмотрено выпустить 10 таких книг.
Значимое место в презентуемом сборнике занимает легендарная даугавпилсская рок-группа «Элпа». В следующем году группа отметит 35-летие своего существование. В презентации принял участие менеджер группы Харий Вуцинс и участник еще первого состава Артур Прибылов.
Идейным вдохновителем включения «Элпы» в сборник стал председатель Комитета по образованию и культуре Даугавпилсской думы Янис Дукшинский. Самоуправление приняло участие и в софинансировании выпуска издания. Первые экземпляры были подарены представителям группы, 7 книг получила в подарок библиотека.
Мероприятие завершилось старой доброй музыкальной композицией группы. После презентации всем была предоставлена возможность купить издание.
Daugavpils.lv
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