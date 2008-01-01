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Новости Латвия | 4 декабря 2017 | 19:29

Понедельник, 4 декабря: то дождь, то мокрый снег

В понедельник практически по всей территории Латвии ожидаются осадки, свидетельствуют данные Латвийского центра среды, геологии и метеорологии.

Днем облака принесут дождь и мокрый снег во многие районы Латвии. В некоторых районах толщина снежного покрова может увеличиться на 2-4 сантиметра.

Столбик термометра будет колебаться от -2 до +5 градусов.

В Риге будет пасмурно, временами возможен дождь и мокрый снег. Днем воздух прогреется до _1..+3 градусов.

LSM

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