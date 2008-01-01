Точка зрения
В Латвии нужно оставить билингвальное обучение. Алдис Адамович
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
2 декабря
Именины:
Мета, Сниедзе / Адриан, Вивиана, Денис
Гороскоп на день
Водолей
21 января
- 18 февраля
Сегодня у вас будет возможность выбора, однако выбирать, очевидно, придется между "плохо" и "еще хуже". Впрочем, это еще не причина для расстройства - вы по крайней мере будете знать, с чем столкнетесь.
Источник: ignio.com
- Ночь
- .. 2 C
- Утро
- .. 2 C
- День
- 1 .. 3 C
- Вечер
- .. 2 C
- Ветер
- 3 .. 5 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1885 ()
|GBP
|0.8812 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|69.6973 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Репутацию перспективного города Даугавпилсу создают
Популярные статьи
Зато нас по головке погладят!
С нашими политиками, рулящими государством Латвия, не соскучишься. Что ни день — то какой-нибудь ане ... {119}
2. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}
3. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}
4. Алексей Брянцев: «Сидели не все, а любовь нужна каждому» {3}
5. Шум на работе! Как действовать? {1}
6. Кто поможет бездомному Антону? {8}
7. Вниманию акционеров ДЛРЗ! {20}
8. СГД в Даугавпилсе по четвергам теперь работает до 19.00
9. Автобусы и трамваи {152}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 2 декабря 2017 | 20:30
В воскресенье в центральных и западных районах Латвии ожидаются осадки
Утром в воскресенье начиная с морского побережья в центральных и западных районах Латвии ожидаются дождь и мокрый снег, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и и метеорологии.
Днем будет дуть умеренный и сильный юго-западный ветер, порывы которого на побережье будут достигать 15-20 метров в секунду.
В ночь на воскресенье температура воздуха составит от -3 до +4 градусов, днем потеплеет до +6 градусов. Автодороги будут скользкими.
В Риге в воскресенье вечером ожидается мокрый снег. Ночью температура воздуха составит 0…-1 градус, днем будет до +2.
Добавить комментарий