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Новости Латвия | 2 декабря 2017 | 20:30

В воскресенье в центральных и западных районах Латвии ожидаются осадки

Delfi.lv

Утром в воскресенье начиная с морского побережья в центральных и западных районах Латвии ожидаются дождь и мокрый снег, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и и метеорологии.

Днем будет дуть умеренный и сильный юго-западный ветер, порывы которого на побережье будут достигать 15-20 метров в секунду.

В ночь на воскресенье температура воздуха составит от -3 до +4 градусов, днем потеплеет до +6 градусов. Автодороги будут скользкими.

В Риге в воскресенье вечером ожидается мокрый снег. Ночью температура воздуха составит 0…-1 градус, днем будет до +2.

Delfi

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