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Новости Спорт | 1 декабря 2017 | 23:55
Шахматисты Daugava Chess достойно выступили на турнирах
В ноябре 2017 года шахматисты клуба DAUGAVA CHESS приняли участие в двух важных турнирах в Латвии.
11 ноября состоялся традиционный турнир в Екабпилсе по быстрым шахматам памяти тренера Яниса Милейки. Высокий результат показал фиде мастер Ингемар Ессе, он занял первое место и выиграл переходящий кубок. Вита Петрова получила приз за первое место среди девушек.
Главное соревнование ноября состоялось 17-20 ноября в Риге - открытый турнир высшей лиги Латвии по шахматам. Команда DAUGAVA CHESS, составленная в своём большинстве из даугавпилсских и резекненских шахматистов составила достойную конкуренцию сильнейшим латвийским и шведской команде, заняв в игоге шестое место среди 15-ти команд . Из успешных партий стоит отметить командную ничью с серебянным призёром Рижской шахматной школой и личные партии. У фиде мастера И.Ессе - это ничья с гроссмейстером И. Коваленко и победа над гроссмейстером из Литвы Kveinys Aloyzas . У Марии Николаевой - это ничья с чемпионкой Латвии 2017 года Круминей Линдой и победа над вице чемпионкой Латвии до 18-ти лет Пархоменко Маргаритой . У Дениса Дунавецкого - ничья с чемпионом Латвии 2017 фиде мастером Бернотасом Артуром.
D-fakti.lv
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