Точка зрения
В Латвии нужно оставить билингвальное обучение. Алдис Адамович
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
1 декабря
Всемирный день борьбы со СПИДом
Именины:
Арнолдс, Эмануэлс / Роман
Гороскоп на день
Рыбы
19 февраля
- 20 марта
Никто не идеален, и вас это тоже касается. Сегодня вам придется признать свою неправоту, причем лучше поторопиться, пока вас не ткнули в нее носом.
Источник: ignio.com
- Ночь
- .. 2 C
- Утро
- 1 .. 3 C
- День
- 1 .. 3 C
- Вечер
- .. 2 C
- Ветер
- 5 .. 7 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1849 ()
|GBP
|0.8798 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|69.194 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Репутацию перспективного города Даугавпилсу создают
Популярные статьи
Зато нас по головке погладят!
С нашими политиками, рулящими государством Латвия, не соскучишься. Что ни день — то какой-нибудь ане ... {119}
2. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}
3. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}
4. Алексей Брянцев: «Сидели не все, а любовь нужна каждому» {3}
5. Шум на работе! Как действовать? {1}
6. Кто поможет бездомному Антону? {8}
7. Вниманию акционеров ДЛРЗ! {20}
8. СГД в Даугавпилсе по четвергам теперь работает до 19.00
9. Автобусы и трамваи {152}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 1 декабря 2017 | 23:15
Зарегистрированы первые случаи заболевания гриппом в этом сезоне
Зарегистрированы четыре первых в этом сезоне случая заболевания гриппом, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ), который ведет мониторинг острых инфекций верхних дыхательных путей и гриппа, сообщает ЛЕТА.
Также на прошлой неделе зарегистрирован 1041 случай заболевания ОРЗ на 100 000 населения. Больше всего заболевших инфекциями дыхательных путей — среди детей в возрасте до четырех лет.
Как сообщила представитель ЦПКЗ Илзе Арая, число случаев заболевания гриппом может увеличиться в декабре, а эпидемия может начаться в начале января.
Согласно статистическим данным, от гриппа в Латвии прививаются менее 1% населения.
Добавить комментарий