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Новости Латвия | 1 декабря 2017 | 23:15

Зарегистрированы первые случаи заболевания гриппом в этом сезоне

Пресс-фото

Зарегистрированы четыре первых в этом сезоне случая заболевания гриппом, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ), который ведет мониторинг острых инфекций верхних дыхательных путей и гриппа, сообщает ЛЕТА.

Также на прошлой неделе зарегистрирован 1041 случай заболевания ОРЗ на 100 000 населения. Больше всего заболевших инфекциями дыхательных путей — среди детей в возрасте до четырех лет.

Как сообщила представитель ЦПКЗ Илзе Арая, число случаев заболевания гриппом может увеличиться в декабре, а эпидемия может начаться в начале января.

Согласно статистическим данным, от гриппа в Латвии прививаются менее 1% населения.

Делфи

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