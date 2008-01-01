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Новости В мире | 1 декабря 2017 | 23:01
C 1 января Эстония вводит плату за использование автодорог
С 1 января 2018 года Эстония вводит плату за пользование шоссейными дорогами для всех грузовых автомобилей массой свыше 3,5 тонн, проезжающих по сети автодорог общественного пользования.
Она распространяется на грузовые автомобили, зарегистрированные как в Эстонии, так и за рубежом. Размер платежа зависит от полной массы грузового автомобиля и его прицепа, количества осей и класса эмиссии грузовика.
Плату за пользование шоссейными дорогами можно будет вносить круглосуточно, начиная с 20 декабря 2017 года, на домашней странице roadtoll.ee.
Кроме того, плату будут принимать:
в пунктах обслуживания клиентов Дирекции автодорог (www.mnt.ee);
в пунктах таможни на границе в Нарве, Лухама и бюро обслуживания клиентов Департамента налогов и таможни (www.emta.ee);
на автозаправочных станциях, где будут взимать комиссию.
Если плата не внесена, надзорный орган имеет право оштрафовать как водителя грузового автомобиля, так и его владельца. Кроме того, надзорный орган имеет право отстранить водителя от управления грузовым автомобилем. Водитель не получит разрешения продолжить движение, пока для его грузовика не будет внесена плата за пользование шоссейными дорогами.
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