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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Культура | 1 декабря 2017 | 20:08
Современное искусство Калининграда в Даугавпилсе
8 декабря, в 15:00, в Даугавпилсском художественном центре имени Марка Ротко в сотрудничестве с Балтийским отделением Национального центра современного искусства РОСИЗО откроется выставка «MADE IN KALININGRAD».
«Made in Kaliningrad. Современное искусство Калининграда» представляет работы, современных российских и зарубежных художников, созданные в рамках различных проектов Балтийского филиала ГЦСИ в составе РОСИЗО и объединенные темой и контекстом Калининграда. Проект дает возможность зарубежному зрителю понять и почувствовать территорию и людей через творчество современных художников, обращающихся к реальным и насущным вопросам и проблемам. Какие ассоциации вызывает Калининград – российский анклав, не имеющий с метрополией общей границы? Что такое советское, российское и национальное? Как проявляется этническая и гендерная идентичность в обычной жизни, человеческое и личное в социальном контексте? После открытия выставки, директор филиала, Елена Цветаева в форме открытой дискуссии расскажет подробнее о деятельности и проектах Центра современного искусства. В 17:00 зрителей ждет перформанс экспериментальной музыки «Арт-саунд» в исполнении куратора Даниила Акимова.
Выставка «Made in Kaliningrad. Современное искусство Калининграда» будет открыта до 2-го февраля 2018 года.
Так же 8-го декабря в 15:00 откроется выставка фотографий Илоны Вилки „Море, время, сны...”
Daugavpils.lv
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