В Даугавпилсе собрались руководители сферы образования больших городов Латвии

Новости Общество | 1 декабря 2017 | 20:06

30 ноября и 1 декабря в Даугавпилсе встречаются руководители управлений образования 8 больших городов Латвии. К нам приехали представители Елгавы, Екабпилса, Юрмалы, Резекне, Риги, Валмиеры и Вентспилса. Программа визита началась с посещения Даугавпилсской городской думы, где гостям была представлена презентация о Даугавпилсе как центре образования в восточной Балтии. Образование – одна из сфер, в которой сотрудничают представители Ассоциации больших городов.

Мероприятия, прошедшие в рамках визита, проводились с целью знакомства с работой системы образования во втором по величине городе Латвии. В программе дискуссии по актуальным темам: реформа сети школ, обучение первоклашек с шести лет, подготовка педагогов, организация методической работы. Гости посетили среднюю школу «Саулес», Строительный техникум, Даугавпилсский Университет, а также целый ряд культурных мероприятий. Результат таких встреч всегда позитивен – обмен опытом, творческий диалог, новые идеи и начинания.

Daugavpils.lv