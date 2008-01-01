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Новости Политика | 1 декабря 2017 | 19:18
Единственный депутат от Латгалии покинула фракцию Ингуны Судрабы в Сейме
Депутаты 12-го Сейма Сильвия Шимфа и Арвид Платперс вышли из фракции партии «От сердца – Латвии». Они приняли решение впредь сотрудничать с Объединением регионов Латвии, - сообщает LSM. Сильвия Шимфа - единственный депутат партии Ингуны Судрабы, избранная по Латгальскому округу. "Регионалы" в Латгалии также получили на последних выборах парламента 1 голос.
В своем заявлении для масс-медиа оба депутата пишут, что хотят работать в сильной команде и именно в Объединении регионов видят хороший потенциал для реализации своих идей. Ценности, провозглашаемые этой партией, и ее видение путей развития Латвии соответствуют замыслам обоих политиков и «создают уверенность, что вместе будет возможно сделать намного больше для блага Латвии».
«Чтобы в современной политике реализовать идеи, сейчас нужно бежать спринт, а не марафон. «От сердца – Латвии» как политическая сила настроена на марафон. Мое мнение отличается. Не совпадают наши мысли и в вопросе объединения политических партий. Я высоко ценю и уважаю каждого депутата фракции «От сердца – Латвии», но духа и стиля командной работы, к которым я привыкла, работая в самоуправлении и Союзе самоуправлений, мне не хватало», - сказала Latvijas radio Шимфа.
Для нее важна забота «регионалов» о развитии латвийской глубинки, потому что только так можно уменьшить и предотвратить дискриминацию, безработицу, неравенство доходов и депопуляцию в провинции.
Сама председатель фракции сдержанно прокомментировала решение бывших товарищей. «не нужно преувеличивать значение этого шага, фракция «От сердца – Латвии продолжает свою привычную работу, мы как воплощали, так и продолжим воплощать обещания, данные избирателям».
Теперь во фракции останется пять депутатов.
D-fakti.lv
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