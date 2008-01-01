Точка зрения

В Латвии нужно оставить билингвальное обучение. Алдис Адамович

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

1 декабря

Всемирный день борьбы со СПИДом

Именины:
Арнолдс, Эмануэлс / Роман

Гороскоп на день

Весы
24 сентября
- 23 октября

Если вы сегодня дадите волю эмоциям, вы рискуете потерять то что имеете, и чем, вероятно, дорожите, хотя и не думаете об этом. Так что, прежде чем раскроете рот, подумайте, до такой ли степени вам необходима разрядка.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

пятница
Ночь
.. 2 C
Утро
1 .. 3 C
День
1 .. 3 C
Вечер
.. 2 C
Ветер
5 .. 7 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Репутацию перспективного города Даугавпилсу создают

 

Архив

Популярные статьи

1.

Зато нас по головке погладят!

С нашими политиками, рулящими государством Латвия, не соскучишься. Что ни день — то какой-нибудь ане ... {119}

2. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}

3. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}

4. Алексей Брянцев: «Сидели не все, а любовь нужна каждому» {3}

5. Шум на работе! Как действовать? {1}

6. Кто поможет бездомному Антону? {8}

7. Вниманию акционеров ДЛРЗ! {20}

8. СГД в Даугавпилсе по четвергам теперь работает до 19.00

9. Автобусы и трамваи {152}

10. Ушли в мир иной...

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {152}

 

Новости Политика | 1 декабря 2017 | 19:18

Единственный депутат от Латгалии покинула фракцию Ингуны Судрабы в Сейме

D-fakti.lv

Депутаты 12-го Сейма Сильвия Шимфа и Арвид Платперс вышли из фракции партии «От сердца – Латвии». Они приняли решение впредь сотрудничать с Объединением регионов Латвии, - сообщает LSM. Сильвия Шимфа - единственный депутат партии Ингуны Судрабы, избранная по Латгальскому округу. "Регионалы" в Латгалии также получили на последних выборах парламента 1 голос.

В своем заявлении для масс-медиа оба депутата пишут, что хотят работать в сильной команде и именно в Объединении регионов видят хороший потенциал для реализации своих идей. Ценности, провозглашаемые этой партией, и ее видение путей развития Латвии соответствуют замыслам обоих политиков и «создают уверенность, что вместе будет возможно сделать намного больше для блага Латвии».

«Чтобы в современной политике реализовать идеи, сейчас нужно бежать спринт, а не марафон. «От сердца – Латвии» как политическая сила настроена на марафон. Мое мнение отличается. Не совпадают наши мысли и в вопросе объединения политических партий. Я высоко ценю и уважаю каждого депутата фракции «От сердца – Латвии», но духа и стиля командной работы, к которым я привыкла, работая в самоуправлении и Союзе самоуправлений, мне не хватало», - сказала Latvijas radio Шимфа.

Для нее важна забота «регионалов» о развитии латвийской глубинки, потому что только так можно уменьшить и предотвратить дискриминацию, безработицу, неравенство доходов и депопуляцию в провинции.

Сама председатель фракции сдержанно прокомментировала решение бывших товарищей. «не нужно преувеличивать значение этого шага, фракция «От сердца – Латвии продолжает свою привычную работу, мы как воплощали, так и продолжим воплощать обещания, данные избирателям».

Теперь во фракции останется пять депутатов.

LSM 

D-fakti.lv

Добавить комментарий

 