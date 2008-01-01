Семейные врачи пока прекратили бастовать

Новости Латвия | 1 декабря 2017 | 19:12

Пресс-фото Пресс-фото

Латвийская Ассоциация семейных врачей решила прервать начатую в июле забастовку, однако доктора в 2018 году готовы ее возобновить, если правительство не выполнит их требования.

Врачи получили от Национальной службы здравоохранения договоры о предоставлении услуг в 2018-2020 гг, а также об использовании э-здоровья — их надо подписать в течение нескольких дней. Ассоциация в сообщении для СМИ указала, что «права и правовые интересы семейных врачей в этих договорах не учтены».

«Требование подписать составленный одной стороной договор, защищающий интересы только этой стороны, противоречит принципу свободы договора, обязательность соблюдения которого предусматривает Закон об устройстве государственного управления и другие связанные правовые акты.

Служба предлагает врача подписать договор, в котором отсутствует существенная часть — о предусмотренном размере платы за услуги. Служба размер прогнозируемой оплаты отправила как информативный материал и пообещала, что в одностороннем порядке сообщит, когда министерство поделит выделенные бюджетные средства», — указала ассоциация.

Члены ассоциации на встрече 1 декабря договорились потребовать у службы незамедлительно согласовать с организацией условия договоров, чтобы гарантировать защиту прав и интересов врачей.

Семейные врачи также заслушали доклады о системе э-здоровья и решили:

потребовать, чтобы служба согласовала с ассоциацией условия договора э-здоровья

начать использование системы э-здоровья с части «электронный больничный лист»

часть «э-рецептов» использовать, если выписывание каждого рецепта не занимает более 60 секунда в январе, более 30 секунд в феврале, остальные э-рецепты выписывать, если это не мешает работе с пациентами

чтобы пациенты не страдали от недостатков э-здоровья, если система не позволяет быстро подготовить документ, предоставлять пациенту нужную выписку в бумажной форме и делать об этом запись в карточке

регистрировать технические недостатки системы э-здоровья, документировать их и отправлять ассоциации и службе.

Как уже писал Rus.Lsm.lv, семейные врачи бастуют с 3 июля. В данный момент продолжается так называемая медленная забастовка: врачи работают, но в размеренном темпе, принимая до 20 пациентов в день.

«Зачем врачи должны осваивать отвратительную систему, которая работает очень-очень медленно, очень некачественно, и врача-профессионала превращает в клерка, который все время работает с клавиатурой, следит, все ли точки поставлены, и на пациента почти не смотрит?» — задает риторический вопрос семейный врач Марис Натра. Его точку зрения разделяют многие доктора.

LSM