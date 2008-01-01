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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
1 декабря
Всемирный день борьбы со СПИДом
Именины:
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Если ваш дом не карточный, то сегодняшний ветер перемен ни ему, ни его обитателям не повредит. Помните, что порядок - это всего-навсего упорядоченный хаос.
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Репутацию перспективного города Даугавпилсу создают
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Новости Латвия | 1 декабря 2017 | 19:05
В субботу выглянет солнце
В ночь на субботу небо над Латвией будет пасмурным, местами пройдут мокрый снег и дождь, а днем в западной и центральной части страны выглянет солнце, прогнозируют синоптики. Днем небольшой мокрый снег и дождь возможны только на востоке.
Ночью температура воздуха составит -1..+3 градуса, днем 0..+5 градусов.
В Риге ночью и утром будет пасмурно, временами пойдет мокрый снег, днем ожидается облачность с прояснениями. Температура воздуха ночью составит около +1 градуса, днем +2..+3.
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