В субботу выглянет солнце

Новости Латвия | 1 декабря 2017 | 19:05

Пресс-фото Пресс-фото

В ночь на субботу небо над Латвией будет пасмурным, местами пройдут мокрый снег и дождь, а днем в западной и центральной части страны выглянет солнце, прогнозируют синоптики. Днем небольшой мокрый снег и дождь возможны только на востоке.

Ночью температура воздуха составит -1..+3 градуса, днем 0..+5 градусов.

В Риге ночью и утром будет пасмурно, временами пойдет мокрый снег, днем ожидается облачность с прояснениями. Температура воздуха ночью составит около +1 градуса, днем +2..+3.

LSM