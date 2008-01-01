Точка зрения

В Латвии нужно оставить билингвальное обучение. Алдис Адамович

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

1 декабря

Всемирный день борьбы со СПИДом

Именины:
Арнолдс, Эмануэлс / Роман

Гороскоп на день

Овен
21 марта
- 20 апреля

Если ваш дом не карточный, то сегодняшний ветер перемен ни ему, ни его обитателям не повредит. Помните, что порядок - это всего-навсего упорядоченный хаос.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

пятница
Ночь
.. 2 C
Утро
1 .. 3 C
День
1 .. 3 C
Вечер
.. 2 C
Ветер
5 .. 7 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Репутацию перспективного города Даугавпилсу создают

 

Архив

Популярные статьи

1.

Зато нас по головке погладят!

С нашими политиками, рулящими государством Латвия, не соскучишься. Что ни день — то какой-нибудь ане ... {119}

2. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}

3. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}

4. Алексей Брянцев: «Сидели не все, а любовь нужна каждому» {3}

5. Шум на работе! Как действовать? {1}

6. Вниманию акционеров ДЛРЗ! {20}

7. Кто поможет бездомному Антону? {8}

8. Автобусы и трамваи {152}

9. На Юдовке планируют развивать услуги по водоснабжению и канализации

10. СГД в Даугавпилсе по четвергам теперь работает до 19.00

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {152}

 

Новости Латвия | 1 декабря 2017 | 19:05

В субботу выглянет солнце

Пресс-фото

В ночь на субботу небо над Латвией будет пасмурным, местами пройдут мокрый снег и дождь, а днем в западной и центральной части страны выглянет солнце, прогнозируют синоптики. Днем небольшой мокрый снег и дождь возможны только на востоке.

Ночью температура воздуха составит -1..+3 градуса, днем 0..+5 градусов.

В Риге ночью и утром будет пасмурно, временами пойдет мокрый снег, днем ожидается облачность с прояснениями. Температура воздуха ночью составит около +1 градуса, днем +2..+3.

LSM

Добавить комментарий

 