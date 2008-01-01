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Сегодня все вокруг вас будет несколько туманно. Не имея возможности составить себе ясную картину происходящего, не стоит рисковать, решаясь на активные действия. Этот день лучше провести в блаженном ничегонеделании.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Политика | 30 ноября 2017 | 23:21
Назначены руководители предприятий ПЖКХ и «Лабиекартошана»
30 ноября 2017 года руководство Даугавпилсской городской думы по итогам конкурса вакансий назначило членов правления двух муниципальных предприятий, заключив трудовые договоры с каждым из них на 5 лет, сообщает пресс-служба самоуправления.
На пост члена правления ПЖКХ претендовали 8 кандидатов. Временным исполняющим обязанности главы муниципального предприятия летом был назначен Александр Самарин (Наша партия). Он же утвержден членом правления ПЖКХ.
Александр Самарин – 1984 года рождения, образование высшее (Институт транспорта и связи, логистика и транспорт), был депутатом Даугавпилсской городской думы предыдущего созыва, имеет опыт работы в жилищно-коммунальном хозяйстве Риги. В 2017 году баллотировался в депутаты Даугавпилсской городской думы от «Нашей партии».
На пост члена правления «Лабиекартошана Д» претендовали 7 кандидатов. Временным исполняющим обязанности главы муниципального предприятия летом был назначен Мечислав Трусковский (Наша партия). По итогам конкурса членом правления «Лабиекартошана Д» утвержден Николай Игнатьев (Латгальская партия).
Н.Игнатьев – 1968 года рождения, образование высшее (Балтийский Русский институт, управление бизнесом), был депутатом Даугавпилсской городской думы предыдущего созыва, имеет опыт работы в муниципальных и государственных структурах (бывший финансовый директор Даугавпилсского предприятия теплосетей и бывший член правления Олимпийского центра). В 2017 году баллотировался в депутаты Даугавпилсской городской думы от «Латгальской партии».
С обоими руководителя трудовые отношения заключены на 5 лет.
D-fakti.lv
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