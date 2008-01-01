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Новости Общество | 30 ноября 2017 | 23:02

В Даугавпилсе начали помечать вековые деревья

D-fakti.lv

Пиктограмма с изображением белого дубового листочка на зелёном фоне — такие обозначения в ноябре появились на некоторых деревьях Даугавпилса. Вывесили их специалисты Управления коммунального хозяйства совместно с Агентством по охране природы, чтобы обозначить вековые деревья, сообщает Латвийское радио 4.

«Сейчас известно о 39 деревьях, из них 16 — это ясень пенсильванский. Есть чёрная ольха, сосны попадаются довольно часто», — рассказывает техник среды Управления коммунального хозяйства Рената Медика.

Данная пиктограмма – не новинка для Латвии. Это обозначение утверждено Кабинетом Министров ещё в 2010 году. Специалисты Управления коммунального хозяйства вели учёт охраняемых деревьев, однако до последнего времени они не были обозначены.

Теперь информация о деревьях внесена в систему Ozols, созданную Агентством по охране природы. Большинство охраняемых деревьев находится в центре города и в микрорайонах Новые и Старые Стропы, есть несколько экземпляров на Новом Строении, в Крепости. Чтобы дерево было признано охраняемым, оно должно соответствовать ряду параметров, которые указаны в правилах Кабинета Министров.

«Указана порода каждого дерева, указано, какой должна быть окружность ствола. Она измеряется на высоте 1,3 метра от земли. Указаны и все окружности, потому что у каждого дерева она разная. У дуба 5 метров, у берёзы – 3 метра, а у ясеня пенсильванского — два метра всего, и она уже будет охраняемой», — отмечает Медика.

Специалисты Управления коммунального хозяйства допускают, что в их распоряжении может быть не вся информация о вековых деревьях. Если жители знают о деревьях, которые соответствуют всем параметрам, но не внесены в систему, то следует проинформировать об этом специалистов. Это необходимо для сохранности редких деревьев.

LSM

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