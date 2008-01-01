Отгулял-отшумел «Белорусский кирмаш» в Даугавпилсе

Новости Культура | 30 ноября 2017 | 21:05

24-25 ноября 2017 года прошел VII Международный фестиваль народной культуры «Беларускі кірмаш у Даўгаўпілсе», в котором участвовали белорусские любительские коллективы из Латвии, Литвы, Эстонии и Беларуси. Культурный форум традиционно включал конференцию, мастер-класс ремесленников, книжную акцию, выставку осенних даров, Гала-концерт, благотворительный концерт в пансионате, выставку картин.

Конференция

Фестиваль открылся 24 ноября конференцией «Культурный мост: Латвия – Литва – Эстония - Беларусь”. Организатор фестиваля «Беларускі кірмаш у Даўгаўпілсе» - Центр белорусской культуры, принимал гостей в своем новом офисе на улице Алеяс, 68-1А. По счастливому совпадению, несколькими часами ранее депутаты Даугавпилсской городской думы единогласно проголосовали за предоставление этих помещений ЦБК в постоянное, долгосрочное пользование.

На встрече познавательной информацией поделились руководители делегаций Бобруска и Браслава (Беларусь), Маарду (Эстония) и Висагинаса (Литва). Гости подарили хозяевам традиционные сувениры своих городов и стран. Принимающая сторона рассказала о своих направлениях деятельности и крупных проектах, презентовала изданную книгу «Беларускі кірмаш у Даўгаўпілсе».

Самое главное на фестивальных конференциях – обмен идеями, общение, обсуждение общих проблем сохранения белорусской культуры в условиях проживания вне этнической родины, установление двусторонних контактов. К примеру, летом этого года ансамбль «Пралески» Даугавпилсского Центра белорусской культуры побывал в Бобруйске на престижном фестивале «Венок дружбы», а осенью уже ЦБК принимал на своем фестивале «Белорусский кирмаш в Даугавпилсе» танцевальный коллектив «Альянс» из Бобруйска.



Ремесленная выставка

Пятничным вечером в фойе Дома Единства развернулась фестивальная ремесленная выставка с мастер-классами. Мастер Браславского музейного объединения Лариса Дорофейчик учила зрителей изготавливать свистульки из глины, а Людмила Рулевич – снегиря из ниток. Ремесленники Клуба народных мастеров «Крыница» Глубокского района Алла Галай, Елена Ольшевская и Александр Плиговка представили такое декоративно-прикладное искусство, как валяние из шерсти, вышивка, соломоплетение, ручники. От выставочного стола ремесленницы из Миорского района Елены Балаш невозможно было оторваться: плетеные шерстяные пояса, льняные и соломенные обереги, шитые тканевые куклы, деревянные резные ключницы, вязаные сумочки и другие рукодельные изделия.

От белорусских мастериц не отставали даугавпилсские рукодельницы: Ядвига Горбунова рекламировала валяные носки и вязаные изделия, Виктория Иванова - плетеные из лозы вещи для дома, Наталья Алейникова – сувениры и украшения.

За соседним столом хозяюшки белорусского общества «Уздым» делились секретами выращивания овощей, ягод, фруктов и домашних заготовок на зиму.

Повторилась благотворительная книжная акция. Библиотека ЦБК пополнилась десятком новых книг, а их дарителей наделили фирменным сувениром акции - «пуговицей счастья».

Время ожидания Гала-концерта скрасили пением белорусские любительские ансамбли Латгалии и Эстонии, создавая праздничную атмосферу.



Гала-концерт фестиваля

Вечером 24 ноября состоялся Гала-концерт фестиваля «Беларускі кірмаш у Даўгаўпілсе». В концертном зале Дома Единства яблоку негде было упасть.

Участников и гостей фестиваля приветствовали председатель Комитета по вопросам образования и культуры Даугавпилсской городской думы Янис Дукшинский, первый секретарь Посольства Республики Беларусь в Латвийской Республике Алексей Васильков, консул Генерального консульства Республики Беларусь в Даугавпилсе Антонина Струневская, консул-советник Генерального консульства Российской Федерации в Даугавпилсе Наталья Пустовалова.

Белорусские дипломаты выполнили приятную миссию – вручили ЦБК награды конкурса «Культура» для белорусов зарубежья, который проводил Республиканский центр национальных культур Министерства культуры РБ. Проект Даугавпилсского Центра белорусской культуры, посвященный именно кирмашу, вошел в группу победителей. Также консул А.Струневская пожелала фестивалю «Беларускі кірмаш у Даўгаўпілсе» достичь размаха знаменитого «Славянского базара в Витебске».

В этом году фестивальной темой стала любовь. О высоком чувстве пели песни все творческие коллективы и представила юмористические миниатюры театральная студия «Паулинка». Хитроватая баба и ее покладистый дед, скупой супруг и его неунывающая жена, сварливая супружница и ее муж-подкаблучник, добряк-выпивоха и его терпеливая женушка, сплетницы-соседки на лавочке, перемывающие косточки своим и чужим мужьям – чередой прошли через фестивальный кирмаш. Это наша жизнь, в которой обязательно есть место любви друг к другу. Об этом пели песни коллективы ЦБК - ансамбль белорусской народной песни «Купалинка», вокально-инструментальный ансамбль «Пралески» и хоровая капелла «Спадчына», исполнил тематические композиции танцевальный ансамбль «Лянок».

А дальше на сцену вышли гости из Балтии. Веселые и заводные песни о любви чередовались с ностальгическими и философскими. Их прекрасно представили любительские ансамбли белорусских обществ: «Аколица» (Дагда), «Завируха» (Екабпилс), «Узоры» (Ливаны), «Сузорье» и «Пралески» (Резекне), «Сузорье» и Сергей Шабодалов (Висагинас, Литва), «Купава» (Маарду, Эстония).

Зрители не жалели аплодисментов. Овациями они встретили выступления артистов из Беларуси, которые исполнили фольклорные песни (ансамбль «На панадворку», Браслав), лирические песни (Игорь Метла и Мария Артименок, Миоры), белорусские сценические танцы «Святочная», «Кросны» и народный «Лявониха» (фольк шоу-балет «Альянс», Бобруйск).

Три часа пролетели незаметно, настало время награждения. Каждый коллектив получил в подарок диплом, книгу «Беларускі кірмаш у Даўгаўпілсе», календарь к 100-летию Латвийской Республики, фестивальные сувениры и латвийские сладости. Вели Гала-концерт и вручали награды руководитель Центра белорусской культуры Жанна Романовская и организатор культурных мероприятий ЦБК Ирина Апейнане.

Также состоялось другое награждение. Инициатор конкурса исследовательских работ «Белорусы Латвии: прошлое и настоящее», депутат Сейма Елена Лазарева и председатель Союза белорусов Латвии Валентина Пискунова поздравили победителей ежегодного конкурса, среди них – 12 представителей Латгалии. Поездкой в Брюссель награждены лауреаты конкурса и активисты, о чем им сообщил помощник депатата Европарламента от Латвии Андрея Мамыкина.

Фестиваль «Беларускі кірмаш у Даўгаўпілсе» фактически закрыл осенний марафон Дней белорусской культуры в Латвии.

Культурный форум по традиции завершился коллективным исполнением песни-гимна «Белорусский дом» на слова Станислава Володько, музыку Александра Рудзя. Зал подпевал стоя, у многих на глазах блестели слезы.



Благотворительный концерт

Субботник утром 25 ноября гостевые коллективы фестиваля «Беларускі кірмаш у Даўгаўпілсе» отправились в Даугавпилсский территориальный центр социального обслуживания пенсионеров, где дали благотворительный концерт. В течение часа фольк шоу-балет «Альянс» и дуэт из Беларуси, вокальный женский ансамбль «Купава» из Эстонии радовали своими песнями и танцами клиентов учреждения. Благодарные зрители долго не отпускали артистов. Руководитель культурных проектов пансионата Валентина Плоне поблагодарила артистов за прекрасное выступление и Центр белорусской культуры за плодотворное сотрудничество.

После доброго дела зарубежные гости Даугавпилса отправились на экскурсию по городу и его белорусским местам, посетили Арт-центр М.Ротко.



Выставка картин

25 ноября в Центре белорусской культуры в рамках фестиваля «Беларускі кірмаш у Даўгаўпілсе» открылась выставка картин Объединения белорусских художников Балтии «Маю гонар» (Честь имею). На выставке представлены живописные и графические работы, фото и объемный лубок 16 профессиональных художников: из Латвии - Вячка Телеш, Анатолий Ермакович, Надежда Изенёва, Ирина Кароль, Елена Лавринович, Алина Литвиненко, Василий Малыщиц, Анна Пейпиня, Елена Романенко, Елена Тихомирова, Ирина Трумпель-Соболевская, Галина Желобовская и Петр Худобченок, из Швеции – Екатерина Осберга, из Эстонии – Маргарита Остроумова и Людмила Прибыльская. Пятеро из них присутствовали на открытии выставки.

В прошлом году объединение «Маю гонар» к своему юбилею выставлялось в Даугавпилсском художественно-краеведческом музее, а в этом году радо встрече в гостеприимном Центре белорусской культуры. Об этом говорил Вячка Телеш, бессменный руководитель организации, кавалер Ордена Трех Звезд ЛР, основатель Белорусской школы в Риге и первого в Латвии общества белорусской культуры «Свитанак». Он высоко оценил прошедший Гала-концерт фестиваля, положительно отозвался об интеграционной политике Латвии и пожелал ЦБК дальнейших успехов и развития, в частности – открытия белорусской школы в Даугавпилсе.

Сейчас В.Телеш пишет книгу о художниках белорусского происхождения, работавших в Латвии в разные года. Информация о Петре Мироновиче, Аркадие Соловьеве, Александре Бельцовой, Дмитрие Годицком-Цвирко и Михаиле Калинине представлена на выставке отдельным стендом, поскольку этот год для них юбилейный. Многие из названных художников связаны с Латгалией и Даугавпилсом. Как выразился автор будущей книги, «пусть дух художников прошлых лет витает в этих стенах».

Открытие выставки завершилось поздравлением художников и выступлением вокального ансамбля «Купалинка».

Экспозиция Объединения белорусских художников «Маю гонар» будет работать в Центре белорусской культуры (Даугавпилс, ул.Алеяс, 68-1а) до 25 января 2018 года.



Спасибо за поддержку!

VII Международный фестиваль народной культуры «Беларускі кірмаш у Даўгаўпілсе» организовал Даугавпилсский Центр белорусской культуры в сотрудничестве с Управлением культуры, Центром латышской культуры, Генеральным консульством Республики Беларусь в Даугавпилсе и Посольством Республики Беларусь в Латвийской Республике.

Фестиваль наглядно продемонстрировал народную дипломатию в действии на уровне городов-побратимов Даугавпилса и Бобруйска и заключенных договоров о сотрудничестве между ЦБК и отделами культуры белорусских городов Браслав, Миоры, Глубокое, Белорусским культурным центром «Крок» литовского Висагинаса.

Центр белорусской культуры благодарит за поддержку всех добрых людей, благодаря которым праздник получился ярким, информативным и позитивным: газеты «Миллион», «Латгалес лайкс», «Сейчас» и «Наш город», порталы D-fakti.lv, Grani.lv, Gorod.lv и Nasha.lv, радио «Алисе+» и «SWH+», предприятие «Лабиекартошана Д», Арт-центр имени Марка Ротко, Туристический информационный центр, Керамический центр, а также местных производителей «Латвияс Майзниекс», «Ониорс зивис», «Двинска плус» и «Вилна».

Особые слова благодарности – нашим талантливым артистам и преданным зрителям, многим пришлось простоять весь концерт. ЦБК приносит свои извинения за доставленные неудобства, но большего концертного зала пока нет. В следующем году вернемся в привычный и просторный зал Дворца культуры, где места хватит всем, и где проведем фестиваль под знаком 100-летию Латвийской Республики на тему «Сундук белорусских сокровищ».

Новостной сюжет ЛТВ о фестивале «Белорусский кирмаш в Даугавпилсе» можно посмотреть тут:

https://youtu.be/oSm-2RYctBY



Информация подготовлена:

Центр белорусской культуры

Daugavpils.lv