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Новости Культура | 30 ноября 2017 | 21:04

Участие представителей Даугавпилса в фестивале военно-исторической реконструкции «Березина-2017»

25 ноября представители Агентства развития туризма и информации Даугавпилсского городского самоуправления совместно с Даугавпилсским клубом исторической реконструкции отправились в Республику Беларусь для участия в фестивале клубов военно-исторической реконструкции «Березина-2017», во время которого можно было наблюдать реконструкцию самого драматического момента отступления Великой армии Наполеона.

В этом году фестиваль был посвящён юбилейной дате - 205-й годовщине исторической битвы. Целью поездки было участие в фестивале, а также приобретение нового опыта в организации фестиваля военно-исторической реконструкции. В результате чего участники фестиваля приобрели новые контакты с организациями, которые занимаются изготовлением исторических мундиров, а также клубами военно-исторической реконструкции - потенциальными участниками Даугавпилсского фестиваля военно-исторической реконструкции «Динабург 1812».
В ходе фестиваля, 25 ноября представители Даугавпилса встретились с организаторами фестиваля – клубом «Минский пехотный полк» и другими руководителями, в целях обмена опытом организации фестивалей такого рода. Во время встречи обсуждалась возможность сотрудничества, а также преимущества фестиваля «Динабург 1812» в Даугавпилсе и возможный сценарий дальнейшего его развития.
Обсуждались такие темы как условия использования в фестивале пиротехники и изготовление исторических униформ. Даугавпилсская делегация посетила местный краеведческий музей, в котором к просмотру была доступна экспозиция с уникальными экспонатами событий 1812 года.
26 ноября представители Даугавпилса приняли участие в военно-исторической реконструкции, в которой участвовало почти 500 человек из разных стран, в том числе и Латвии. Представители Даугавпилса обсудили возможности сотрудничества с участниками таких клубов, как Минский пехотный полк, Витебский пехотный полк, 5-й Кирасирский полк Великой армии и другими.
Созданные контакты и приобретённый опыт будут использованы в организации фестивалей «Динабург 1812» в Даугавпилсской крепости в дальнейшем, а также способствуют накоплению теоретической базы для развития Даугавпилсского клуба исторической реконструкции.
Фото: Андрей Григорьев
Информацию подготовил:
Марис Грунскис
Специалист по обслуживанию клиентов Центра культуры и информации Даугавпилсской крепости Агентства информации и развития туризма Даугавпилсского городского самоуправления
 

Daugavpils.lv

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