Точка зрения

В Латвии нужно оставить билингвальное обучение. Алдис Адамович

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

30 ноября

День защиты информации

Именины:
Андрейс, Андриевс, Андрис / Геннадий, Григорий, Захар

Гороскоп на день

Весы
24 сентября
- 23 октября

Сегодня вам лучше ограничить время общения с кем бы то ни было до минимума. Особенно это касается родственников. В противном случае, велика вероятность, что вы с ними перессоритесь.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

четверг
Ночь
-1 .. 1 C
Утро
.. 2 C
День
1 .. 3 C
Вечер
1 .. 3 C
Ветер
2 .. 4 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Репутацию перспективного города Даугавпилсу создают

 

Архив

Популярные статьи

1.

Зато нас по головке погладят!

С нашими политиками, рулящими государством Латвия, не соскучишься. Что ни день — то какой-нибудь ане ... {119}

2. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}

3. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}

4. Алексей Брянцев: «Сидели не все, а любовь нужна каждому» {3}

5. Шум на работе! Как действовать? {1}

6. Вниманию акционеров ДЛРЗ! {20}

7. Кто поможет бездомному Антону? {8}

8. Автобусы и трамваи {152}

9. На Юдовке планируют развивать услуги по водоснабжению и канализации

10. СГД в Даугавпилсе по четвергам теперь работает до 19.00

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {152}

 

Новости Общество | 30 ноября 2017 | 21:00

3 декабря – Всемирный День людей с инвалидностью

3 декабря будет отмечаться Всемирный день людей с инвалидностью. По традиции, это день, когда общество в очередной раз может выразить свое уважительное отношение к людям с инвалидностью, проявить о них заботу, дать возможность почувствовать себя полноценными членами социума.

Учреждение Дауугавпилсского городского самоуправления «Социальная служба» совместно с партнерами по сотрудничеству, Даугавпилсским отделением Латвийского Красного креста и учреждениями культуры города, подготовили ряд мероприятий для людей с инвалидностью.
По сложившейся традиции, 3 декабря, во Всемирный день людей с инвалидностью, осмотреть экспозиции Даугавпилсского краеведческого и художественного музея и Латгальского зоопарка лица с инвалидностью (при предъявлении удостоверения) смогут бесплатно. Как отметил директор Латгальского зоопарка Михаил Пупиньш, наш зоопарк – один из немногих в мире, в экспозиции которого есть животные – инвалиды. Их выходили сотрудники зоопарка, и теперь животные радуют посетителей, являя пример жизнестойкости и оптимизма.
Латгальская центральная библиотека напоминает, что ее услуги для лиц с инвалидностью всегда были и будут бесплатными и приглашает читателей с особыми потребностями, для которых в здании библиотеки созданы все условия.
Центр искусств им М. Ротко информирует, что осмотр его экспозиций для инвалидов первой и второй группы и персонам, сопровождающей инвалида первой группы и детей-инвалидов – бесплатный.
1 декабря, накануне Всемирного дня людей с инвалидностью, в Даугавпилсское Общество инвалидов на ул. Виенибас, 4 придут с поздравлениями и подарками представители Даугавпилсского отделения Латвийского Красного Креста. Как сообщила руководитель Даугавпилсского комитета Хелена Солдатенока, все Рождественские благотворительные акции в этом году Красный Крест посвящает людям с инвалидностью, особенно детям с инвалидностью.
Социальная служба и Даугавпилсское отделение Латвийского Красного Креста поздравляют людей с инвалидностью со их Всемирным днем и предлагают провести его насыщенно и интересно!
Время работы учреждений культуры, которые при предъявлении удостоверения лица с инвалидностью 3 декабря смогут посетить бесплатно:
Даугавпилсского краеведческого и художественного музея (ул. Ригас, 8) с 10.00 до 18.00
Латгальского зоопарка ( ул. Виенибас, 27) с 10.00 до 18.00.
Центра искусств им М.Ротко (ул. Михаила, 3) с 11.00-17.00 для лиц с инвалидностью 1 и 2 группы
Информацию подготовила специалист Учреждения Даугавпилсского городского самоуправления «Cоциальная служба» по общественным отношениям и электронным услугам Марина Горкина 

Daugavpils.lv

Добавить комментарий

 