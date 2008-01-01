3 декабря – Всемирный День людей с инвалидностью

Новости Общество | 30 ноября 2017 | 21:00

3 декабря будет отмечаться Всемирный день людей с инвалидностью. По традиции, это день, когда общество в очередной раз может выразить свое уважительное отношение к людям с инвалидностью, проявить о них заботу, дать возможность почувствовать себя полноценными членами социума.

Учреждение Дауугавпилсского городского самоуправления «Социальная служба» совместно с партнерами по сотрудничеству, Даугавпилсским отделением Латвийского Красного креста и учреждениями культуры города, подготовили ряд мероприятий для людей с инвалидностью.

По сложившейся традиции, 3 декабря, во Всемирный день людей с инвалидностью, осмотреть экспозиции Даугавпилсского краеведческого и художественного музея и Латгальского зоопарка лица с инвалидностью (при предъявлении удостоверения) смогут бесплатно. Как отметил директор Латгальского зоопарка Михаил Пупиньш, наш зоопарк – один из немногих в мире, в экспозиции которого есть животные – инвалиды. Их выходили сотрудники зоопарка, и теперь животные радуют посетителей, являя пример жизнестойкости и оптимизма.

Латгальская центральная библиотека напоминает, что ее услуги для лиц с инвалидностью всегда были и будут бесплатными и приглашает читателей с особыми потребностями, для которых в здании библиотеки созданы все условия.

Центр искусств им М. Ротко информирует, что осмотр его экспозиций для инвалидов первой и второй группы и персонам, сопровождающей инвалида первой группы и детей-инвалидов – бесплатный.

1 декабря, накануне Всемирного дня людей с инвалидностью, в Даугавпилсское Общество инвалидов на ул. Виенибас, 4 придут с поздравлениями и подарками представители Даугавпилсского отделения Латвийского Красного Креста. Как сообщила руководитель Даугавпилсского комитета Хелена Солдатенока, все Рождественские благотворительные акции в этом году Красный Крест посвящает людям с инвалидностью, особенно детям с инвалидностью.

Социальная служба и Даугавпилсское отделение Латвийского Красного Креста поздравляют людей с инвалидностью со их Всемирным днем и предлагают провести его насыщенно и интересно!

Время работы учреждений культуры, которые при предъявлении удостоверения лица с инвалидностью 3 декабря смогут посетить бесплатно:

Даугавпилсского краеведческого и художественного музея (ул. Ригас, 8) с 10.00 до 18.00

Латгальского зоопарка ( ул. Виенибас, 27) с 10.00 до 18.00.

Центра искусств им М.Ротко (ул. Михаила, 3) с 11.00-17.00 для лиц с инвалидностью 1 и 2 группы

Информацию подготовила специалист Учреждения Даугавпилсского городского самоуправления «Cоциальная служба» по общественным отношениям и электронным услугам Марина Горкина

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