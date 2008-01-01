Точка зрения

В Латвии нужно оставить билингвальное обучение. Алдис Адамович

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

30 ноября

День защиты информации

Именины:
Андрейс, Андриевс, Андрис / Геннадий, Григорий, Захар

Гороскоп на день

Овен
21 марта
- 20 апреля

Сегодня что-то важное и, возможно, давно вами ожидаемое должно случится именно в том момент, когда вас не окажется рядом. Постарайтесь не омрачать радость остальным плохо скрытым разочарованием.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

четверг
Ночь
-1 .. 1 C
Утро
.. 2 C
День
1 .. 3 C
Вечер
1 .. 3 C
Ветер
2 .. 4 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Репутацию перспективного города Даугавпилсу создают

 

Архив

Популярные статьи

1.

Зато нас по головке погладят!

С нашими политиками, рулящими государством Латвия, не соскучишься. Что ни день — то какой-нибудь ане ... {119}

2. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}

3. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}

4. Алексей Брянцев: «Сидели не все, а любовь нужна каждому» {3}

5. Шум на работе! Как действовать? {1}

6. Вниманию акционеров ДЛРЗ! {20}

7. Кто поможет бездомному Антону? {8}

8. Автобусы и трамваи {152}

9. На Юдовке планируют развивать услуги по водоснабжению и канализации

10. СГД в Даугавпилсе по четвергам теперь работает до 19.00

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {152}

 

Новости Общество | 30 ноября 2017 | 20:58

Второй месяц в городе работает новый оператор по вывозу мусора

Прошло два месяца с тех пор как в городе сменился оператор по вывозу мусора. Новый оператор «Южнолатгальская межмуниципальная организация по обхозяйствованию отходов» взялся за дело 1 октября текущего года и в течение 3-4 дней справился с организацией логистики, расчетами мощностей и объемов вывоза.

Отметим, что маршруты мусоровозов находятся под постоянным мониторингом руководства предприятия, в них периодически вносят изменения в зависимости от меняющейся ситуации с объемами и запросами горожан.
Благодаря постоянному контролю на контейнерных площадках в микрорайонах многоквартирной застройки - порядок. Во всяком случае, переполненные контейнеры и мусор вокруг них сейчас скорее исключение из правил. Беспорядок иногда возникает там, где спальный микрорайон прилегает к сектору частной застройки. Все потому, что еще не все его жители заключили договоры с оператором и выносят свой мусор в контейнеры многоквартирных домов. Однако ситуация улучшается –на сегодняшний день 85% тех, кто должны заключит договоры уже сделали это. С остальными совместно с Полицией самоуправления ведется профилактическая работа.
Представители оператора по вывозу мусора просят жителей частного сектора по возможности выбирать для складирования своих отходов не мусорные мешки, а контейнеры. Это удобнее и экологичнее, ведь мешок тоже мусор, нуждающийся в сортировке и переработке. И еще одна убедительная просьба – не выбрасывать в контейнеры, предназначенные для бытового мусора, строительные и опасные отходы. Крупногабаритный груз вывозится с контейнерных площадок в Центре города – 2 раза в неделю, в микрорайонах - раз в неделю.
Напомним, что до 1 января будущего года тариф на вывоз 1 кубического метра бытовых отходов в Даугавпилсе составляет 7 евро без налога на добавленную стоимость. С нового года в связи с повышением ставки налога на природные ресурсы тариф увеличится примерно на 58 евроцентов.

Daugavpils.lv

Добавить комментарий

 