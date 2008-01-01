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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 30 ноября 2017 | 20:58
Второй месяц в городе работает новый оператор по вывозу мусора
Прошло два месяца с тех пор как в городе сменился оператор по вывозу мусора. Новый оператор «Южнолатгальская межмуниципальная организация по обхозяйствованию отходов» взялся за дело 1 октября текущего года и в течение 3-4 дней справился с организацией логистики, расчетами мощностей и объемов вывоза.
Отметим, что маршруты мусоровозов находятся под постоянным мониторингом руководства предприятия, в них периодически вносят изменения в зависимости от меняющейся ситуации с объемами и запросами горожан.
Благодаря постоянному контролю на контейнерных площадках в микрорайонах многоквартирной застройки - порядок. Во всяком случае, переполненные контейнеры и мусор вокруг них сейчас скорее исключение из правил. Беспорядок иногда возникает там, где спальный микрорайон прилегает к сектору частной застройки. Все потому, что еще не все его жители заключили договоры с оператором и выносят свой мусор в контейнеры многоквартирных домов. Однако ситуация улучшается –на сегодняшний день 85% тех, кто должны заключит договоры уже сделали это. С остальными совместно с Полицией самоуправления ведется профилактическая работа.
Представители оператора по вывозу мусора просят жителей частного сектора по возможности выбирать для складирования своих отходов не мусорные мешки, а контейнеры. Это удобнее и экологичнее, ведь мешок тоже мусор, нуждающийся в сортировке и переработке. И еще одна убедительная просьба – не выбрасывать в контейнеры, предназначенные для бытового мусора, строительные и опасные отходы. Крупногабаритный груз вывозится с контейнерных площадок в Центре города – 2 раза в неделю, в микрорайонах - раз в неделю.
Напомним, что до 1 января будущего года тариф на вывоз 1 кубического метра бытовых отходов в Даугавпилсе составляет 7 евро без налога на добавленную стоимость. С нового года в связи с повышением ставки налога на природные ресурсы тариф увеличится примерно на 58 евроцентов.
Daugavpils.lv
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