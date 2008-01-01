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Сегодня вы сможете добиться значительно большего, нежели смели предполагать, если сумеете немного умерить самодовольство, и принять чью-то помощь.
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Новости Латвия | 30 ноября 2017 | 20:52
Четверг, 30 ноября: утром и вечером — снег
В Латвии сохранится влияние циклона.
Днем пасмурно, осадки — снег и мокрый снег — ожидаются в утренние и вечерние часы. Ветер — от слабого до умеренного, юго-восточный, восточный. Максимальная температура воздуха — от 0 до +4 градусов.
В Риге тоже пасмурно, во второй половине дня начнутся осадки, снег и мокрый снег. Температура — +1..+3 градуса.
Медицинский тип погоды второй, благоприятный.
LSM
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