Четверг, 30 ноября: утром и вечером — снег

Новости Латвия | 30 ноября 2017 | 20:52

В Латвии сохранится влияние циклона.

Днем пасмурно, осадки — снег и мокрый снег — ожидаются в утренние и вечерние часы. Ветер — от слабого до умеренного, юго-восточный, восточный. Максимальная температура воздуха — от 0 до +4 градусов.

В Риге тоже пасмурно, во второй половине дня начнутся осадки, снег и мокрый снег. Температура — +1..+3 градуса.

Медицинский тип погоды второй, благоприятный.

LSM