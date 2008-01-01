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Не торопитесь ускорять спокойное течение текущей интриги, дабы не превратить малозаметный покуда беспорядок в нечто, больше смахивающее на первозданный хаос.
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Новости Общество | 29 ноября 2017 | 20:51
30 ноября Государственная пожарно – спасательная служба (VUGD) проведёт проверку сигнала тревоги
В четверг, 30 ноября, с 14.00 до 14.15, Государственная пожарно – спасательная служба на территории Латвии на три минуты включит сигналы тревоги, чтобы проверить работу системы гражданской тревоги и оповещения и констатировать неполадки в работе сигналов тревоги и их звук.
У жителей не должно быть повода для тревог.
В соответствии с правилами Кабинета министров Nr.440 “Valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas izveidošanas, darbības un finansēšanas kārtība” от 18 августа 2017 года, проверка сигналов тревоги проводится 2 раза в год.
Daugavpils.lv
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