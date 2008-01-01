Введена круглогодичная лицензия на рыбалку на озере Большие Стропы

Новости Общество | 29 ноября 2017 | 20:48

Вступили в силу новые обязывающие правила Даугавпилсской городской думы, предусматривающие лицензионную ловлю рыбы в озере Большие Стропы. Самое существенное изменение – введение лицензионного рыболовства на весь календарный год. Ранее лицензия была необходима только в летний период, теперь любителям подледного лова данный документ тоже необходим. Это связано с требованием фондов, которые софинансируют зарыбление самого большого озера города.

Цены в общем не пугают: годовая лицензия стоит 10 евро, полугодовая – 8 евро, 3 месячная – 5 евро, месячная – 3 евро и одноразовая – 1 евро. Для детей, пенсионеров и некоторых других групп населения этот документ достанется бесплатно.

Отметим, что лицензию желательно получить всем, эта необходимость связана с отчетностью и сбором статистических данных для организации эффективного содержания озера и получения финансирования из фондов. Добавим также, что при себе необходимо иметь рыболовный билет и соблюдать все правила любительской рыбалки.

В этом году Управление коммунального хозяйства реализовало на озере большую программу по зарыблению. Сюда запустили щуку и карпа. Данная работа ведется уже не первый год и дает свои результаты. Щука весом более 16 килограмм на озере встречается не так часто, но 5-8 килограммовые экземпляры, по утверждению рыбаков, уже не редкость. Специалисты УКХ просят неукоснительно соблюдать правила рыбалки, а сами обещают строго контролировать их выполнения как днем, так и в ночное время. Для этого у инспекторов есть все необходимое оснащение.

Приобрести лицензию на рыбалку на озере Большие Стропы можно в Управлении коммунального хозяйства по ул. Саулес, 5а, либо в интернете на сайте www.e-pakalpojumi.lv

Daugavpils.lv