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Новости Общество | 29 ноября 2017 | 20:48

Введена круглогодичная лицензия на рыбалку на озере Большие Стропы

Вступили в силу новые обязывающие правила Даугавпилсской городской думы, предусматривающие лицензионную ловлю рыбы в озере Большие Стропы. Самое существенное изменение – введение лицензионного рыболовства на весь календарный год. Ранее лицензия была необходима только в летний период, теперь любителям подледного лова данный документ тоже необходим. Это связано с требованием фондов, которые софинансируют зарыбление самого большого озера города.

Цены в общем не пугают: годовая лицензия стоит 10 евро, полугодовая – 8 евро, 3 месячная – 5 евро, месячная – 3 евро и одноразовая – 1 евро. Для детей, пенсионеров и некоторых других групп населения этот документ достанется бесплатно.
Отметим, что лицензию желательно получить всем, эта необходимость связана с отчетностью и сбором статистических данных для организации эффективного содержания озера и получения финансирования из фондов. Добавим также, что при себе необходимо иметь рыболовный билет и соблюдать все правила любительской рыбалки.
В этом году Управление коммунального хозяйства реализовало на озере большую программу по зарыблению. Сюда запустили щуку и карпа. Данная работа ведется уже не первый год и дает свои результаты. Щука весом более 16 килограмм на озере встречается не так часто, но 5-8 килограммовые экземпляры, по утверждению рыбаков, уже не редкость. Специалисты УКХ просят неукоснительно соблюдать правила рыбалки, а сами обещают строго контролировать их выполнения как днем, так и в ночное время. Для этого у инспекторов есть все необходимое оснащение.
Приобрести лицензию на рыбалку на озере Большие Стропы можно в Управлении коммунального хозяйства по ул. Саулес, 5а, либо в интернете на сайте www.e-pakalpojumi.lv 

Daugavpils.lv

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