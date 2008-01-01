С 1 декабря Социальная служба будет вновь принимать клиентов с обеденным перерывом

Новости Общество | 29 ноября 2017 | 20:47

Социальная служба информирует, что с 1 декабря 2017 года прием клиентов будет проходить по прежнему графику, с обеденным перерывом с 12.00 до 13.00.

Анализ результатов работы Отдела социальной помощи, Отдела социальных услуг в ноябре 2017 года показал, что ожидаемого сокращения очередей и увеличения числа принятых клиентов не произошло.

Таким образом, график приема клиентов Социальной службы с 1 декабря 2017 года будет следующим:

Понедельник 8.00 -12.00, 13.00 -17.30

Вторник 8.00 -12.00, 13.00 -16.30

Среда 8.00 -12.00, 13.00 -16.30

Четверг 8.00 -12.00, 13.00 -16.30

Пятница 8.00 до 12.00 по предварительной записи (по тел 654-49907 или 654-49908 или лично)

Информацию подготовила специалист Учреждения Даугавпилсского городского самоуправления «Cоциальная служба» по общественным отношениям и электронным услугам Марина Горкина

Daugavpils.lv