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Новости Экономика | 29 ноября 2017 | 12:52
Новый завод в Резекненской СЭЗ даст краю 95 рабочих мест
В Резекне, на территории специальной экономической зоны, самоуправление в расчете на приход предпринимателей строит завод под ключ, сообщает Латгальское региональное телевидение.
Здесь вырастет промышленный комплекс со всей инфраструктурой. Его возведение идёт уже полным ходом. Помещения станут сдавать в аренду предпринимателям. Перед ними будет поставлена одна задача — создавать рабочие места. Ожидается, что в новом комплексе смогут трудоустроиться 95 человек.
15 месяцев. Столько, по данным Государственного агентства занятости, ищет работу безработный в Латгалии. В остальной Латвии — только пять месяцев. Поэтому каждое новое предприятие в Резекненском крае на вес золота.
«5000 квадратных метров производственных помещений и 200 квадратных метров — офисных. Уровень очень высокий, в полном соответствии с современными требованиями! Здание ориентировано на производство и металлообработку, возможности разные», - поясняет руководитель проекта Роланд Грузитис.
Завершить стройку в Резекне планируется в мае. Всего в проект вложено 6 миллионов евро, в том числе и из средств еврофондов.
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