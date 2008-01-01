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То, что вы столь опрометчиво считаете легким неудобством, на которое не стоит обращать внимание, очень скоро может стать немалой проблемой. Позаботьтесь о ее решении сейчас, покуда этот вопрос не стал жизненно важным.

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Новости Латвия | 29 ноября 2017 | 12:41

В среду 29 ноября зима даст о себе знать

Пресс-фото

В ближайшие сутки в Латвии сохранится влияние циклона. На большей части территории страны ожидаются мокрый снег и снег, и только на восточных рубежах обойдется без осадков. В центральных и западных регионах возможно образование небольшого снежного покрова.

Ветер умеренный юго-восточный, южный. Минимальная температура воздуха +2...-2 градуса, к середине дня до +4. Днем облачно с прояснениями, местами небольшой дождь и мокрый снег, к вечеру облачность усилится, к Латвии подойдет новая зона осадков.

В Риге днем будет преимущественно облачно, ближе к вечеру ожидается мокрый снег и дождь. Температура воздуха +1..+3 градуса.

Медицинский тип погоды второй, благоприятный.

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