В среду 29 ноября зима даст о себе знать

Новости Латвия | 29 ноября 2017 | 12:41

Пресс-фото Пресс-фото

В ближайшие сутки в Латвии сохранится влияние циклона. На большей части территории страны ожидаются мокрый снег и снег, и только на восточных рубежах обойдется без осадков. В центральных и западных регионах возможно образование небольшого снежного покрова.

Ветер умеренный юго-восточный, южный. Минимальная температура воздуха +2...-2 градуса, к середине дня до +4. Днем облачно с прояснениями, местами небольшой дождь и мокрый снег, к вечеру облачность усилится, к Латвии подойдет новая зона осадков.

В Риге днем будет преимущественно облачно, ближе к вечеру ожидается мокрый снег и дождь. Температура воздуха +1..+3 градуса.

Медицинский тип погоды второй, благоприятный.