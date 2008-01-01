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Новости Культура | 29 ноября 2017 | 12:39
Хор «Малиновый звон» отмечает 35 лет!
4 декабря в 18.00 в большом зале Дома Единства праздничным концертом отметит свое 35-летие даугавпилсский народный любительский хор «Малиновый звон». Вот уже четвертое десятилетие самый многочисленный творческий коллектив Центра русской культуры популяризирует музыкальное наследие.
В репертуаре хора – русские народные мелодии, духовные и классические произведения, ретро и современные песни, творческие работы латышских, белорусских и украинских авторов.
В далеком 1982 году энтузиасты, любители хорового пения организовали в Даугавпилсе хор ветеранов войны и труда, занимался тогда с хористами молодой дирижер Павел Гончаров. В 90-х годах дирижеры часто менялись, пока художественным руководителем хора не стал Василий Куженко. А в 1994 году хор влился в число творческих коллективов Центра русской культуры, получив красивое название «Малиновый звон».
Вот уже 33 года поет в хоре Фёдорова Надежда Ивановна. «Я пою всю жизнь, с 47-го года, - делится воспоминаниями заслуженный ветеран хора. – Просто живу «Малиновым звоном». Мы получаем сколько впечатлений от выступлений, поездок с концертами!». «Мы приходим на репетицию и забываем про все плохое, - присоединяется к подруге Ирина Римане, хористка со стажем в 21 год. – Даже про болячки уже и не помним, когда поём».
Галина Сапун, староста хора «Малиновый звон», рассказывает, что сейчас в смешанном коллективе поют 33 человека, самому старшему – 86 лет, а самому молодому – 60. На сегодня в активном репертуаре хора более 30 песен.
Хор «Малиновый звон» - активный участник городских и региональных мероприятий. Каждый год хористы выступают с отчетным концертом при полном зале. В январе 2017 года сбылась мечта многих старожилов хора: сменив Василия Куженко, который ушел на заслуженный отдых, коллектив вновь возглавил талантливый и энергичный дирижер Павел Гончаров. Участники хора, по их словам, получили второе дыхание. И новый руководитель доволен своими подопечными, считая, что несомненно, у хора большой потенциал, потрясающая целеустремлённость и способность полностью выкладываться на репетициях.
4 декабря в 18.00 в концертном зале Дома Единства хор «Малиновый звон» будет принимать поздравления от соратников и поклонников, получать заслуженные награды от самоуправления, управления культуры и Центра русской культуры, слушать слова признания от официальных лиц и добрых друзей. А основное действие этого вечера – конечно же, большой юбилейный концерт, посвященный 35-летию поистине народного хора. Приглашаем жителей и гостей Даугавпилса поздравить любимых артистов и подарить им свои аплодисменты! Вход на концерт свободный.
Центр русской культуры
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