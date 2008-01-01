Безработица в Латгале: работу приходится искать по 15 месяцев

Новости Общество | 28 ноября 2017 | 21:24

Средняя продолжительность периода отсутствия работы у безработных в Латгале составляет 461 день, или 15 месяцев, тогда как в других регионах Латвии этот показатель в три раза меньше - 147 дней, или пять месяцев, сообщила на заседании парламентской подкомиссии по вопросам занятости директор Государственного агентства занятости (ГАЗ) Эвита Симсоне, сообщает ЛЕТА.

Говоря о статистическом портрете безработного в Латгале, Симсоне сообщила, что это человек старше 50 лет, сравнительно долго не имеющий работы, с низким уровнем образования.

Одновременно она подчеркнула, что ситуация в Латгале отличается, например, в Даугавпилсе уровень безработицы составляет 7,6%, в Варкавском крае - 7,2%, в Илукстском крае - 7,9%, а в Циблском крае - 23,7%, в Зилупском крае - 21,9%, в Вилянском крае - 20,5%. В целом по Латгале уровень безработицы в октябре составил 15,6%, по Латвии - 6,6%.

В Латгале по сравнению с другими регионами выше удельный вес безработных, у которых последняя работа была продавцом и помощником продавца в магазине, уборщиком помещений и разнорабочим.

Одновременно в регионе есть 1078 свободных рабочих мест. Количество безработных на одну вакансию составляет 18 человек, а по стране в целом - пять. Медленнее всего в Латгале заполняются вакансии врачей, механиков и слесарей электрооборудования, водителей грузовых автомобилей, учителей средних школ и ряда других.

TVnet.lv