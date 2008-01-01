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Новости Латвия | 28 ноября 2017 | 21:14

Сейм принял бюджет следующего года

LETA

Сейм принял сегодня бюджет будущего года, поступления которого составят 8,75 млрд евро, расходы - 8,95 млрд евро. Наибольшее увеличение средств предусмотрено на здравоохранение, а бюджет обороны достигнет требуемых НАТО 2% от внутреннего валового продукта, сообщает ЛЕТА.

Бюджет поддержали 59 депутатов коалиции, а 37 представителей оппозиции голосовали против.

Премьер-министр Марис Кучинскис, обращаясь к парламенту перед голосованием, поблагодарил за проделанную работу и активное участие оппозиции.

Он добавил, что правильно было принять налоговую реформу уже летом, а не вместе с бюджетом.

Комментируя предложения оппозиции, премьер сказал, что и он хотел бы выделить больше средств на дороги, в том числе восстановить дорожный фонд, выделить еще больше на образование. «Но государство развивается настолько быстро, на сколько может», - добавил Кучинскис.

На этот раз прения по самому бюджету были недолгими.

При разработке бюджета политики договорились отказаться от депутатских квот, и предложения о перераспределении средств в размере 223 млн евро были почти все отклонены.

В 2018 году доходы основного госбюджета прогнозируются в размере 6,16 млрд евро, расходы - 6,49 млрд евро.

Доходы специального госбюджета социального страхования прогнозируются в размере 2,77 млрд евро, расходы - 2,65 млрд евро.

Целевые дотации самоуправлениям в 2018 году составят 350,88 млн евро, дотация из госбюджета - 57,58 млн евро.

Распределение поступлений подоходного налога с населения (ПНН) между госбюджетом и бюджетами самоуправлений составит соответственно 20% и 80%. Прогнозируемые доходы бюджетов самоуправлений от поступлений ПНН в 2018 году составляют 1,383 млрд евро.

Максимальный размер госдолга на конец 2018 года запланирован в размере 10,25 млрд евро.

Прогноз внутреннего валового продукта (ВВП) на 2018 год - 28,359 млрд евро. Допустимый дефицит бюджета центрального правительства - 1% ВВП.

TVnet.lv

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