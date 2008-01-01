"Karate Latvia Open 2017"

Новости Спорт | 28 ноября 2017 | 21:06

В городе Саласпилс состоялся международный турнир по карате "Latvia Open 2017", на котором выступали спортсмены из 56 клубов Латвии, Литвы, Эстонии, Белоруссии, России, Дании, Финляндии и Германии.

На соревнованиях успешно выступил даугавпилсский каратист из Aкадемии “LFSKA” Эрик Медников. В сложной конкурентной борьбе он занял 2 место в категории Kumite Juniors Male U18 +76kg.

Более подробный отчёт читайте на домашней странице Академии Карате “LFSKA” www.karateshotokan.lv



Автор: info „LFSKA”

Daugavpils.lv