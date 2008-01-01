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Новости Общество | 28 ноября 2017 | 21:04
В 2018 году в Крепости начнётся реализация новых проектов
Сегодня Даугавпилсская крепость – популярный туристический объект. Об этом свидетельствуют статистические данные Центра туристической информации города.
Годовой прирост в 24% - показатель весьма неплохой, по прогнозам в следующем году число туристов будет расти. И в этом заслуга не только самоуправления – за последние годы туризм в Крепости развивают как предприниматели, так и общественные организации, которые гармонично вписывают свою деятельность в культурно-историческую среду фортификационного памятника.
Отметим, что многие здания на территории Крепости принадлежат государству и находятся в неудовлетворительном состоянии. Зачастую это сводит на нет очарование и впечатление от неповторимой атмосферы, которая начала создаваться вокруг уже обустроенных и реставрированных строений.
27 ноября председатель Даугавпилсской городской думы Рихард Эйгим посетил Крепость, чтобы на месте познакомиться с ситуацией. Вместе с председателем Комитета по образованию и культуре Думы Янисом Дукшинским и управляющим Крепости Янисом Островским мэр осмотрел здания, которые ожидает реставрация и превращение их в туристические объекты.
Управляющий Крепостью Янис Островский надеется, что весной следующего года начнется реализация большого проекта по восстановления здания по адресу ул. Николая, 1. Когда-то здесь находился седьмой бастион, Казематы и Пороховой погреб.
Еще один проект связан с реконструкцией здания по улице Императора, 1. Здесь заменят кровлю и обустроят Музей индустриальной техники и технологий.
Отметим, что в городе много активных и инициативных людей, которые обращаются к председателю Даугавпилсской думы Рихарду Эйгиму с идеями о развитии Крепости. В Думе отмечают нужность такого диалога и обещают, что все инициативы будут рассмотрены и приняты к сведению.
Daugavpils.lv
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