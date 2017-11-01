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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 28 ноября 2017 | 20:53
Ушли в мир иной...
С 22 по 28 ноября 2017 года в Даугавпилсском загсе было выдано 33 справки о смерти.
В мир иной ушли:
Afanasjevs Vjačeslavs (11.12.1940 - 26.11.2017)
Balahonova Kira (17.07.1939 - 22.11.2017)
Baltmane Alidija (25.05.1941 - 25.11.2017)
Borodkina Tamāra (09.12.1941 - 24.11.2017)
Čučins Valērijs (07.01.1957 - 27.11.2017)
Dmitrijeva Alla (15.04.1960 - 25.11.2017)
Dzene Antonija (12.04.1931 - 25.11.2017)
Gagarina Stepanīda (13.01.1928 - 25.11.2017)
Gļinkins Igors (29.03.1962 - 20.11.2017)
Grigorjeva Aņisija (04.01.1954 - 22.11.2017)
Hadajs Orests Ādolfs (06.05.1941 - 25.11.2017)
Haidurova Anna (21.07.1927 - 24.11.2017)
Iļjina Natālija (05.01.1951 - 26.11.2017)
Janpaulis Eduards (06.01.1960 - 25.11.2017)
Kiričuks Anatolijs (24.04.1941 - 24.11.2017)
Kokina Ņina (06.02.1937 - 24.11.2017)
Kononova Jevgēnija (03.10.1940 - 26.11.2017)
Medvedeva Ņina (31.10.1952 - 23.11.2017)
Medvedevs Grigorijs (02.12.1924 - 26.11.2017)
Nikolajevs Georgijs (18.05.1951 - 23.11.2017)
Pirtiņš Antons (29.03.1923 - 27.11.2017)
Proščenko Klavdija (28.05.1934 - 22.11.2017)
Pučinskis Aleksandrs (27.10.1968 - 24.11.2017)
Romanovska Alina (30.09.1935 - 28.11.2017)
Savičenko Valentīna (29.03.1942 - 26.11.2017)
Seļivanova Marija (06.04.1936 - 23.11.2017)
Sirotkina Zoja (18.01.1937 - 25.11.2017)
Sterinoviča Sofija (03.12.1933 - 24.11.2017)
Šļahova Zofija (29.11.1935 - 24.11.2017)
Tihomirova Tatjana (19.01.1948 - 25.11.2017)
Vaidere Leonora (28.02.1923 - 21.11.2017)
Vētriņa Tamāra (19.07.1942 - 25.11.2017)
Zeļenkovs Jānis (09.01.1928 - 23.11.2017).
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