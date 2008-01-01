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28 ноября
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Сегодня вы будете испытывать постоянную нехватку времени. Это, конечно, утомительно, но зато работа в режиме цейтнота позволяет максимально продуктивно использовать имеющиеся временные ресурсы.
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Новости Латвия | 28 ноября 2017 | 20:31
Вторник 28 ноября: здравствуй, мокрый снег
Погоду в Латвии сейчас определяет восточная периферия циклона. Если накануне водителей утром местами подстерегал «черный лед», то сегодня дождь постепенно переходит в мокрый снег. Продолжается похолодание.
Южный ветер – умеренный, переходящий в сильный, на взморье порывами до 15-17 м/сек.
Минимальная температура воздуха -1…+2 градуса, к середине дня будет до +4.
С утра на западе, а во второй половине дня и в центральных регионах ожидаются осадки: мокрый снег и снег, на западе страны — дождь.
В Риге днем преимущественно облачно, во второй половине дня ожидаются небольшой дождь и мокрый снег. Температура воздуха +1..+3 градуса.
Медицинский тип погоды второй, благоприятный.
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