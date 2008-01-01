Вторник 28 ноября: здравствуй, мокрый снег

Новости Латвия | 28 ноября 2017 | 20:31

Пресс-фото Пресс-фото

Погоду в Латвии сейчас определяет восточная периферия циклона. Если накануне водителей утром местами подстерегал «черный лед», то сегодня дождь постепенно переходит в мокрый снег. Продолжается похолодание.

Южный ветер – умеренный, переходящий в сильный, на взморье порывами до 15-17 м/сек.

Минимальная температура воздуха -1…+2 градуса, к середине дня будет до +4.

С утра на западе, а во второй половине дня и в центральных регионах ожидаются осадки: мокрый снег и снег, на западе страны — дождь.

В Риге днем преимущественно облачно, во второй половине дня ожидаются небольшой дождь и мокрый снег. Температура воздуха +1..+3 градуса.

Медицинский тип погоды второй, благоприятный.

LSM