В Латгалии гостит белорусский «зубр-перебежчик»

Новости Общество | 28 ноября 2017 | 20:16

В начале сентября на территории Дагдского края появился зубр — нетипичный для Латвии зверь пришёл из Белоруссии. Прошло уже два месяца, но животное не собирается покидать Латгалию и чувствует себя там прекрасно. Заботится о зубре местный фермер Андрис Мизанс, который одним из первых обнаружил зверя, сообщает Латвийское радио-4.

Появление зубра в Дагдском крае наделало много шума. Огромный зверь, нетипичный для Латвии, сразу привлёк к себе внимание. Первый раз животное заметили 8 сентября в крестьянском хозяйстве Андриса Мизанса.

«У меня 4 стада пасутся по полям, и к каждому стаду он подходил. Вокруг проволоки ходил. Интерес к коровам он проявлял, но, по-видимому, там, где он содержался ранее, был электропастух, так как он боялся элеткропастуха», — рассказал фермер.

Зубр покидать Латгалию не собирался, и чувствовал себя прекрасно. Его мало смущало присутствие людей: зверь смело заходил в посёлки, не раз водители встречали его на просёлочных дорогах, добавил Мизанс.

«В Сваринях вообще говорили, что он чувствует себя своим, по центру посёлка ходит. В огороды залезал, поедал всё, что видел — и красную свеклу, и морковку. По лесам он мало ходит — по большаку, по центру ходит. На машине кто ездит, чуть не сбил его на повороте, чуть сам в канаву не уехал», — отметил он.

Зверь всё время находился в поле зрения, а в последнее время окончательно зачистил на ферму к Андрису Мизансу. Неоднократно зубр забредал в хлев, пока однажды Андрис не закрыл его в загоне.

«Постоянно. Я уже дверь открыл, тут рулоны стоят, он заходит, сено поскубёт. Он уже знал это место и не только это. В других волостях по сарайчикам знаю — морковки немало съел за ночь. Он когда первый раз забрёл на ферму, я его сфотографировать хотел. Страшно было, залез между рулонов фотографировать, только он меня услышал, я не понял, как он развернулся. Он лицом сюда стоял — на 180 градусов разворот, галопом помчался, его и не было здесь», — рассказал фермер.

Зубр, когда его заперли в загоне, агрессии не проявлял — и скорее доволен своей судьбой. Какого-либо недовольства зверь не выражает. Любимое лакомство — морковь, которой он за день съедает почти целое ведро, обожает яблоки. Зубр привык к Андрису, и с его появлением сразу встаёт и идёт к ограждению.

«Я, чтобы контакт с ним наладить, сначала яблоко на палочке давал. Потом ближе и ближе, пока он с рук не начал яблоки брать. Почесать носик можно, но до рогов не допускает дотрагиваться», — рассказал фермер.

Поначалу были опасения, что животное может перепрыгнуть ограждения, тем более, по рассказам соседей, зверь на это способен.

«Я так понял, прыгает он высоко. Соседи рассказывали: пришёл к ним, свеклу объел. И где он один раз побывал, запоминает место и приходит туда несколько раз. Был деревянный заборчик выше метра, за которым то ли яблоки были, то ли другое. Он снюхал, ходил возле забора и в один момент как подпрыгнул — и ногами не задел этот заборчик».

Андрис понимает, что взял на себя ответственность, приходится мириться с расходами, но по-другому фермер поступить не мог. Зубр, несмотря на свою милую внешность, может одним махом причинить вред человеку, а с учётом того, что гость из Белоруссии не церемонился, то возник вопрос о его ликвидации. В итоге решение запереть зубра в загоне — вопрос безопасности как людей, так и самого зверя, указал Мизанс.

«Я знаю, что на меня легла большая нагрузка и расходы большие, но просто не мог отдать его на ликвидацию. В Белоруссии признали, что он их, но оттуда ответили, что он нам не нужен. Пока он сидит в боксе, но готовим в лесу загончик для него, чтобы он не взаперти был».

Маркировки или чипа у зубра нет. Речь о возможном возвращении в Белоруссию не стоит — это подтвердил представитель Службы по охране природы Екаб Дзенис.

В управлении рассматривают несколько вариантов. Один из них — разрешить содержание животного в конкретном месте. Не исключают возможности, что какое-либо из хозяйств смогло бы взять его к себе. Между Андрисом Мизансом и управлением пока есть договорённость, что зубра фермер держит у себя, пока служба ищет окончательное решение.

Крестьянин рассказал, что готов с удовольствием отдать животное. Планов оставлять его у себя нет, но и бросать зверя на произвол судьбы нельзя. На ситуацию Андрис смотрит философски — что будет, то будет. Пока же самец 6-8 лет привольно живёт на ферме и ждёт переселения в загон на открытом воздухе.

LSM