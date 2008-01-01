В Риге - 100 признаний в любви Латгалии

Новости Культура | 28 ноября 2017 | 00:46

Пресс-фото Пресс-фото

В самом сердце Риги — в церкви Святого Петра — развернут поистине беспрецедентный вернисаж фоторабот, посвященных Латгалии и людям, населяющим этот край, — сообщает латвийская газета «СЕГОДНЯ». Все авторы произведений, а это свыше ста человек, тоже из восточной части страны.

На картинах во всей самобытной красоте предстает край, в котором обитают виртуозы фотокамер. Наряду с пейзажами широко представлен самый сложный в фотоискусстве жанр — портрет. Поймать объективом миг, в котором человек наиболее полно предстает со своим богатым духовным миром, — согласитесь, весьма непросто. И десятки произведений выполнены именно с позиций этих самых высоких требований. От выставленных произведений трудно было оторваться, хотелось часами всматриваться в светлые, одухотворенные лица хозяев живописного края озер, холмов и рек.



Кругом на церемонии открытия вернисажа звучала латгальская речь. На этой «мове» вещали священники, прибывшие освятить вернисаж, а также должностные лица самоуправлений из восточной Латвии, влившие в организацию яркого мероприятия солидный административный ресурс. А женский вокальный коллектив «Рутой» (Прейли) привез с собой латгальские напевы, которые были широко в ходу у их предков. Вкупе с увиденным на картинах вернисажа создавалось ощущение, которое верно подметил один из ораторов на торжестве: «Латгалия шагнула в Ригу, в самый ее центр…»



Сумел собрать под сводами храма такую большую армию земляков–фотографов из разных городов, деревень и весей восточной Латвии Игорь Плич из Прейли. Он возглавляет Латгальское общество фотомастеров. Разумеется, реализация собственной инициативы далась ему непросто. Поэтому на торжестве Плича резонно чествовали не только как одного из ста авторов выставленных произведений, но и как «мотор» вернисажа. Много благодарных слов, букеты цветов…



Проникновенные слова на церемонии открытия произнесла Уна Янсоне — в одном лице и хозяйка помещения (церкви Св. Петра), и представитель объединения культурных заведений столичного самоуправления, тоже приложившего немалые усилия для организации вернисажа:



— Латгалия — это зеркало всей Латвии. Глядя в него, мы невольно равняемся на людей этого края — необычайно трудолюбивых и надежных, сердечных и искренних…

На вернисаже была развернута и скатерть–самобранка, на которую гости выставили лучшее из съестного, чем богат их край — сыры, мясные изделия, пирожки… Не обошлось и без традиционного национального напитка — шмаковки, приготовленной на коре дуба.



Вернисаж под названием «Латгальское посвящение Латвии» будет открыт до 11 декабря. Его открытие приурочили к 99–й годовщине провозглашения государственности.

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