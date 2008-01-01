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Новости Происшествия | 28 ноября 2017 | 00:37
В Латгалии пожар унес жизнь человека
27 октября 2017 года в Латвии потушено 14 пожаров, в одном из них погиб один человек, еще один в результате пожара пострадал, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).
Как сообщила представитель ГПСС Инта Палкавниеце, вчера в 20.22 пожарные получили вызов в Силаяньскую волость Риебиньского края, где горел одноэтажный жилой дом и сарай площадью 145 квадратных метров. В результате пожара погиб жилец дома.
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