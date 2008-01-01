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Новости Происшествия | 28 ноября 2017 | 00:07

В Лудзе мужчина до смерти избил женщину

F64

В Лудзе по подозрению в избиении женщины до смерти полиция задержала мужчину 1954 г.р., сообщила агентству LETA старший специалист Латгальского регионального управления полиции Ксения Белова.

26 ноября в 1.36 полиция получила от медиков информацию о найденном в жилом доме в Лудзе женском трупе с признаками насильственной смерти. Начат уголовный процесс по ст. 116 Уголовного закона — об умышленном умерщвлении другого лица.

По данным полиции, скорее всего, убийца и потерпевшая совместно употребляли алкоголь, и возник конфликт. Подозреваемый был задержан на месте происшествия. Ранее в поле зрения полиции он не попадал.

Расследование продолжается. За убийство полагается пожизненное заключение, заключение на срок от 5 до 20 лет с пробационным надзором до трех лет.

Delfi

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