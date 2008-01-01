Точка зрения
В Латвии нужно оставить билингвальное обучение. Алдис Адамович
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
27 ноября
Именины:
Лаурис, Норбертс / Григорий, Константин
Гороскоп на день
Скорпион
24 октября
- 22 ноября
Сегодня вы будете испытывать постоянную нехватку времени. Это, конечно, утомительно, но зато работа в режиме цейтнота позволяет максимально продуктивно использовать имеющиеся временные ресурсы.
Источник: ignio.com
- Ночь
- .. 2 C
- Утро
- -1 .. 1 C
- День
- .. 2 C
- Вечер
- -1 .. -3 C
- Ветер
- 1 .. 3 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1877 ()
|GBP
|0.8912 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|69.4559 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Репутацию перспективного города Даугавпилсу создают
Популярные статьи
Зато нас по головке погладят!
С нашими политиками, рулящими государством Латвия, не соскучишься. Что ни день — то какой-нибудь ане ... {119}
2. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}
3. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}
4. Алексей Брянцев: «Сидели не все, а любовь нужна каждому» {3}
6. Вниманию акционеров ДЛРЗ! {20}
7. Шум на работе! Как действовать? {1}
8. Кто поможет бездомному Антону? {8}
9. Автобусы и трамваи {152}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Происшествия | 28 ноября 2017 | 00:07
В Лудзе мужчина до смерти избил женщину
В Лудзе по подозрению в избиении женщины до смерти полиция задержала мужчину 1954 г.р., сообщила агентству LETA старший специалист Латгальского регионального управления полиции Ксения Белова.
26 ноября в 1.36 полиция получила от медиков информацию о найденном в жилом доме в Лудзе женском трупе с признаками насильственной смерти. Начат уголовный процесс по ст. 116 Уголовного закона — об умышленном умерщвлении другого лица.
По данным полиции, скорее всего, убийца и потерпевшая совместно употребляли алкоголь, и возник конфликт. Подозреваемый был задержан на месте происшествия. Ранее в поле зрения полиции он не попадал.
Расследование продолжается. За убийство полагается пожизненное заключение, заключение на срок от 5 до 20 лет с пробационным надзором до трех лет.
Добавить комментарий