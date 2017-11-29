Вакансии Даугавпилсского агентства занятости

Новости Общество | 28 ноября 2017 | 00:06

На 27 ноября 2017 года в Даугавпилсском филиале Государственного агентства занятости были зарегистрированы свободные места по более чем 100 профессиям.

Вакансии:

- aвтослесари;

- автоэлектрик;

- агент по продажам;

- агент трудовой занятости;

- администратор гостиницы;

- администратор офиса;

- ассистент радиолога;

- ассистенты проектов;

- ассистенты руководителя проекта;

- бармен (работа в Великобритании);

- бетонщики;

- бригадир (в области строительства);

- водители грузовых автомобилей (международные перевозки);

- водитель грузового автомобиля + закупщик скота;

- водитель грузового автомобиля (перевозка опасных грузов);

- врачи;

- горничная (работа в Великобритании);

- доярки;

- жестянщик;

- инженер дорожного строительства;

- инженер по качеству;

- инженер -программист/ инженер -электронщик;

- инженер -проектировщик;

- инженер производства;

- инженер связи и телекоммуникаций;

- инженер -строитель;

- инженер-строитель систем тепло-, газо- и водоснабжения;

- каменщики;

- кладовщик;

- комплектовщики (работа в Риге);

- кондитер;

- конструкторы;

- консультант (клиентов) по продажам;

- кулинар;

- кухонные рабочие;

- лаборант биомедицины;

- маляр;

- медсестра;

- менеджер по продажам (работа в Польше);

- менеджер проекта;

- монтажник строительных металлоконструкций;

- монтажник строительных конструкций;

- монтёр низковольтных систем;

- монтёр связи и телекоммуникаций;

- мясник (работа в Германии);

- начальник технического отдела;

- оператор вязального оборудования;

- оператор гладильного оборудования;

- оператор производства пиломатериалов;

- оператор швейного оборудования;

- операторы мясоперерабатывающих предприятий;

- отделочник;

- официанты;

- парикмахер;

- переводчик (командировка в Германию);

- плотники;

- повара;

- подсобные рабочие;

- помощник бухгалтера;

- помощник руководителя строительных работ;

- портье (работа в Великобритании);

- программисты;

- продавцы;

- продавцы- консультанты;

- психолог (работа в Калупе);

- работник склада;

- разработчик приложений (IT);

- руководители проекта;

- руководитель/ монитор- консультант;

- руководитель филиала (работа в Польше);

- сантехник;

- сборщик трубопроводов;

- сварщики;

- скотник (Вайкуланы, Ликсна);

- слесарь-монтажник;

- слесарь-сборщик;

- слесари металлоконструкций;

- снабженец;

- советник руководителя;

- социальный работник;

- специалист по обслуживанию клиентов;

- специалист по охране труда;

- специалисты по маникюру;

- специалисты по продажам;

- старший консультант;

- строитель;

- телефонист;

- тестер компьютерных систем;

- технолог (металлообработка/ машиностроение);

- технолог по сварке;

- технолог швейного производства;

- трактористы;

- учитель дошкольного физического воспитания;

- учитель литературы (Салиенская средняя школа);

- учитель социальных наук (Салиенская средняя школа);

- физиотерапевт (работа в Калупе);

- фрезеровщики;

- швеи;

- шлифовщик;

- штукатур;

- экскаваторщик;

- электрик;

- электрослесари (КИП и А);

- электромеханик лифтов.

Информация о вакансиях:

- Даугавпилсский филиал ГАЗ , ул. Варшавас 18, каб. Nr.108, тел. 65434561

- www.nva.gov.lv => CV/Vakanču portāls.



Для работодателей:

размещение информации о свободных рабочих местах - тел. 65436023, 20243873.

Чтобы во время первых четырех месяцев трудовых отношений компенсировать расходы на транспорт или аренду жилого помещения вдали от места жительства трудоустроившимся лицам, Даугавпилсский филиал ГАЗ призывает работодателей активнее регистрировать вакансии на домашней страничке ГАЗ https://cvvp.nva.gov.lv или в любом филиале ГАЗ.

Подробная информация по тел. 65484369.

Государственное агентство занятости приглашает безработных в ноябре 2017 года посетить компьютерные курсы:

 Семинар –Подготовка CV и письма-заявки, использование портала вакансий (29.11.2017.) – 1 день.

Если Вы готовы принять участие в обучении и соответствуете данным критериям:

 не участвуете в мероприятиях по обучению или в мероприятиях, которые предусматривают заключение трудового договора, в другом мероприятии по повышению конкурентоспособности;

 старше 30 лет -

Обращайтесь в Даугавпилсский филиал ГАЗ к координирующему эксперту - ул. Варшавас 18, каб. Nr.212, тел. 65433875, 26608863 или к своему агенту.



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