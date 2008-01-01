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Новости Культура | 27 ноября 2017 | 22:35
Выставка творческих работ Илоны Абдулаевой в Латгальской Центральной библиотеке
4 декабря в 16.00 в секторе периодики Латгальской Центральной библиотеки (ЛЦБ) состоится открытие выставки художницы Илоны Абдулаевой «Белый – градация». На выставке будут представлены керамика и текстильные работы.
Илона Абдулаева работает с различными материалами, но особенно близки ей именно природные – глина, шерсть, лён, хлопок и шёлк. Творчеством Илона занимается с детства. Посещала кружок керамики при студии народно-прикладного искусства «Латгале», училась в Даугавпилсской средней школе дизайна и искусства «Саулес» на отделении дизайна одежды, где получила профессию модельера-конструктора одежды. В 2013 году получила диплом мастера-ремесленника в области керамики. Сейчас Илона преподает изобразительное искусство в Шпогской и Прейльской музыкальных и художественных школах.
Илона росла в творческой семье. Ее бабушка увлекалась разными видами рукоделия, а брат дедушки был мастером плетения корзин. Мама Илоны – художница и многолетний преподаватель изобразительного искусства, оба брата матери – мастера-ремесленники. «Жила я в творческой атмосфере. Сколько себя помню, всегда и везде рисовала, лепила, клеила и шила, вышивала и вязала», – отмечает Илона.
Выставка Илона Абдулаевой «Белый – градация» доступна для посетителей в секторе периодики ЛЦБ с 4 до 31 декабря.
Информацию подготовила:
Заведующая сектором периодики
Отдела обслуживания читателей ЛЦБ
Елена Евсеева
э-адрес: jelena.jevsejeva@lcb.lv
Тел.: 654 76344
Daugavpils.lv
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