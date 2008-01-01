Точка зрения
В Латвии нужно оставить билингвальное обучение. Алдис Адамович
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
27 ноября
Именины:
Лаурис, Норбертс / Григорий, Константин
Гороскоп на день
Весы
24 сентября
- 23 октября
Сегодняшний день может оказаться отмеченным состоянием блаженной невменяемости, которая одолеет вас с утра и не отпустит до самого конца дня. В этом есть плюсы - вас никто не сможет побеспокоить.
Источник: ignio.com
- Ночь
- .. 2 C
- Утро
- -1 .. 1 C
- День
- .. 2 C
- Вечер
- -1 .. -3 C
- Ветер
- 1 .. 3 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1877 ()
|GBP
|0.8912 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|69.4559 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Репутацию перспективного города Даугавпилсу создают
Популярные статьи
Зато нас по головке погладят!
С нашими политиками, рулящими государством Латвия, не соскучишься. Что ни день — то какой-нибудь ане ... {119}
2. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}
3. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}
4. Алексей Брянцев: «Сидели не все, а любовь нужна каждому» {3}
6. Вниманию акционеров ДЛРЗ! {20}
7. Шум на работе! Как действовать? {1}
8. Кто поможет бездомному Антону? {8}
9. Автобусы и трамваи {152}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Культура | 27 ноября 2017 | 22:33
Руководитель Детской библиотеки «Zīlīte» Анна Пакере – обладатель награды имени Волдемара Цауне
24 ноября заведующая филиалом Латгальской Центральной библиотеки Детской библиотекой «Зилите» Анна Пакере получила ежегодный приз Волдемара Цауне «Библиотекарь года в работе с детьми и молодежью». Торжественное вручение приза состоялось в Лиепае в рамках конференции «Время. Люди. Библиотека», проходящей в честь 240-летия Лиепайской Центральной научной библиотеки.
Приз Волдемара Цауне «Библиотекарь года в работе с детьми и молодежью» присваивается один раз в год библиотекарям, которые активно вовлекают молодое поколение в использование библиотечных услуг, мотивируют больше читать, учиться и развивать свои творческие способности. В этом году в конкурсе принимали участие 9 кандидатов из различных уголков Латвии – Павилосты, Кулдиги, Прейли, Риги, Вентспилса, Салдуса, Добельского края, Талси и Даугавпилса. По решению жюри конкурса, в этом году приз был присужден руководителю Детской библиотеки города Талси Илзе Яунберзине и руководителю филиала ЛЦБ Детской библиотеки «Zīlīte» Анне Пакере.
Анна Пакере проводит большую работу в организации различных мероприятий, популяризирующих книгу и чтение среди детей и молодежи, способствует сотрудничеству библиотеки и общеобразовательных учреждений города. В своей работе А. Пакере использует иновативные формы и методы работы. Под руководством А. Пакере Детская библиотека «Zīlīte» стала многофункциональным культурным центром, который развивается как библиотека семейного типа, где всегда рады маленьким читателям и их родителям.
Благодарим Анну Пакере и коллектив Детской библиотеки «Zīlīte» за успешную работу!
Информацию подготовила:
Специалист по связям с общественностью ЛЦБ
Карина Кольцова
Тел.: 65476345
э-адрес: karina.kolcova@lcb.lv
Daugavpils.lv
Добавить комментарий