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Новости Культура | 27 ноября 2017 | 22:33

Руководитель Детской библиотеки «Zīlīte» Анна Пакере – обладатель награды имени Волдемара Цауне

24 ноября заведующая филиалом Латгальской Центральной библиотеки Детской библиотекой «Зилите» Анна Пакере получила ежегодный приз Волдемара Цауне «Библиотекарь года в работе с детьми и молодежью». Торжественное вручение приза состоялось в Лиепае в рамках конференции «Время. Люди. Библиотека», проходящей в честь 240-летия Лиепайской Центральной научной библиотеки.

Приз Волдемара Цауне «Библиотекарь года в работе с детьми и молодежью» присваивается один раз в год библиотекарям, которые активно вовлекают молодое поколение в использование библиотечных услуг, мотивируют больше читать, учиться и развивать свои творческие способности. В этом году в конкурсе принимали участие 9 кандидатов из различных уголков Латвии – Павилосты, Кулдиги, Прейли, Риги, Вентспилса, Салдуса, Добельского края, Талси и Даугавпилса. По решению жюри конкурса, в этом году приз был присужден руководителю Детской библиотеки города Талси Илзе Яунберзине и руководителю филиала ЛЦБ Детской библиотеки «Zīlīte» Анне Пакере.

Анна Пакере проводит большую работу в организации различных мероприятий, популяризирующих книгу и чтение среди детей и молодежи, способствует сотрудничеству библиотеки и общеобразовательных учреждений города. В своей работе А. Пакере использует иновативные формы и методы работы. Под руководством А. Пакере Детская библиотека «Zīlīte» стала многофункциональным культурным центром, который развивается как библиотека семейного типа, где всегда рады маленьким читателям и их родителям.

Благодарим Анну Пакере и коллектив Детской библиотеки «Zīlīte» за успешную работу!

Информацию подготовила:
Специалист по связям с общественностью ЛЦБ
Карина Кольцова
Тел.: 65476345
э-адрес: karina.kolcova@lcb.lv

Daugavpils.lv

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