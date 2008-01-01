Уже второй год подряд посольство Швеции организует концерт в честь Дня Святой Люcии в Даугавпилсе

Новости Культура | 27 ноября 2017 | 22:29

День святой Луции – популярный в Швеции праздник, который отмечают 13 декабря.

Одна из легенд рассказывает, что Луция приносила еду христианам, прятавшимся в катакомбах города Сиракузы. Девушка надевала на голову венок со свечками, чтобы освещать себе путь, и таким образом освобождала руки, чтобы унести побольше еды. В современной Швеции, начиная с 1927 года, праздник отмечается шествиями, традиционной трапезой и конкурсами на звание лучшей Луции города. Луции-победительницы посещают больницы, дома престарелых и детские дома. В семьях же обычно младшая дочь становится Луцией, и все остальные члены семьи, пока она спит, готовят праздничный завтрак и будят Луцию песней.

Добро пожаловать на концерт в честь Дня Святой Люcии, который состоится

9-го декабря в 15.30 в костеле Непорочного зачатия Пресвятой девы Марии, улица Пумпура 11а.

В концерте участвует хор Рижского дворца учеников “Meiteņu koris “Rīga” и органистка Кристине Адамаите.

Вход на концерт свободный. Добро пожаловать!

У представителей СМИ будет возможность провести интервью с послом Швеции Анникой Ягандер (Annika Jagander).



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