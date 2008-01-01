Точка зрения

В Латвии нужно оставить билингвальное обучение. Алдис Адамович

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

27 ноября

Именины:
Лаурис, Норбертс / Григорий, Константин

Гороскоп на день

Стрелец
23 ноября
- 21 декабря

Ваше счастье совсем рядом, так что отправляться на его поиски за тридевять земель в тридесятое царство совсем не обязательно. Только время зря потеряете.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

понедельник
Ночь
.. 2 C
Утро
-1 .. 1 C
День
.. 2 C
Вечер
-1 .. -3 C
Ветер
1 .. 3 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Репутацию перспективного города Даугавпилсу создают

 

Архив

Популярные статьи

1.

Зато нас по головке погладят!

С нашими политиками, рулящими государством Латвия, не соскучишься. Что ни день — то какой-нибудь ане ... {119}

2. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}

3. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}

4. Алексей Брянцев: «Сидели не все, а любовь нужна каждому» {3}

5. Ушли в мир иной...

6. Вниманию акционеров ДЛРЗ! {20}

7. Шум на работе! Как действовать? {1}

8. Кто поможет бездомному Антону? {8}

9. Автобусы и трамваи {152}

10. Ландыши можно рвать: их вычеркнули из Красной книги

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {152}

 

Новости Культура | 27 ноября 2017 | 22:29

Уже второй год подряд посольство Швеции организует концерт в честь Дня Святой Люcии в Даугавпилсе

День святой Луции – популярный в Швеции праздник, который отмечают 13 декабря.

Одна из легенд рассказывает, что Луция приносила еду христианам, прятавшимся в катакомбах города Сиракузы. Девушка надевала на голову венок со свечками, чтобы освещать себе путь, и таким образом освобождала руки, чтобы унести побольше еды. В современной Швеции, начиная с 1927 года, праздник отмечается шествиями, традиционной трапезой и конкурсами на звание лучшей Луции города. Луции-победительницы посещают больницы, дома престарелых и детские дома. В семьях же обычно младшая дочь становится Луцией, и все остальные члены семьи, пока она спит, готовят праздничный завтрак и будят Луцию песней.
Добро пожаловать на концерт в честь Дня Святой Люcии, который состоится
9-го декабря в 15.30 в костеле Непорочного зачатия Пресвятой девы Марии, улица Пумпура 11а.
В концерте участвует хор Рижского дворца учеников “Meiteņu koris “Rīga” и органистка Кристине Адамаите.
Вход на концерт свободный. Добро пожаловать!
У представителей СМИ будет возможность провести интервью с послом Швеции Анникой Ягандер (Annika Jagander).
 

Daugavpils.lv

Добавить комментарий

 