Точка зрения
В Латвии нужно оставить билингвальное обучение. Алдис Адамович
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
27 ноября
Именины:
Лаурис, Норбертс / Григорий, Константин
Гороскоп на день
Стрелец
23 ноября
- 21 декабря
Ваше счастье совсем рядом, так что отправляться на его поиски за тридевять земель в тридесятое царство совсем не обязательно. Только время зря потеряете.
Источник: ignio.com
- Ночь
- .. 2 C
- Утро
- -1 .. 1 C
- День
- .. 2 C
- Вечер
- -1 .. -3 C
- Ветер
- 1 .. 3 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1877 ()
|GBP
|0.8912 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|69.4559 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Репутацию перспективного города Даугавпилсу создают
Популярные статьи
Зато нас по головке погладят!
С нашими политиками, рулящими государством Латвия, не соскучишься. Что ни день — то какой-нибудь ане ... {119}
2. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}
3. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}
4. Алексей Брянцев: «Сидели не все, а любовь нужна каждому» {3}
6. Вниманию акционеров ДЛРЗ! {20}
7. Шум на работе! Как действовать? {1}
8. Кто поможет бездомному Антону? {8}
9. Автобусы и трамваи {152}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Культура | 27 ноября 2017 | 22:29
Уже второй год подряд посольство Швеции организует концерт в честь Дня Святой Люcии в Даугавпилсе
День святой Луции – популярный в Швеции праздник, который отмечают 13 декабря.
Одна из легенд рассказывает, что Луция приносила еду христианам, прятавшимся в катакомбах города Сиракузы. Девушка надевала на голову венок со свечками, чтобы освещать себе путь, и таким образом освобождала руки, чтобы унести побольше еды. В современной Швеции, начиная с 1927 года, праздник отмечается шествиями, традиционной трапезой и конкурсами на звание лучшей Луции города. Луции-победительницы посещают больницы, дома престарелых и детские дома. В семьях же обычно младшая дочь становится Луцией, и все остальные члены семьи, пока она спит, готовят праздничный завтрак и будят Луцию песней.
Добро пожаловать на концерт в честь Дня Святой Люcии, который состоится
9-го декабря в 15.30 в костеле Непорочного зачатия Пресвятой девы Марии, улица Пумпура 11а.
В концерте участвует хор Рижского дворца учеников “Meiteņu koris “Rīga” и органистка Кристине Адамаите.
Вход на концерт свободный. Добро пожаловать!
У представителей СМИ будет возможность провести интервью с послом Швеции Анникой Ягандер (Annika Jagander).
Daugavpils.lv
Добавить комментарий