В ,,Saules skola” созданы десять рождественских ёлок

Новости Культура | 27 ноября 2017 | 22:26

Приходит пора ожидания Рождества, когда город засверкает и облачится в яркий наряд. В Средней школе дизайна и искусства „Saules skola” уже началась подготовка к этому чудесному празднику.

Директор школы Ингуна Кокина с радостью признает, что проект, связанный с оформлением города, который начался в прошлом году, в этом продолжается в несколько другом качестве. Тогда ёлочки оформляли все школы и ,,Saules skola” была своего рода координатором. Нынче символы рождественских праздников рождаются здесь. Своим креативом делятся не только учащиеся нашей школы дизайна и искусства. Три недели в Даугавпилсе жили и набирались опыта 12 учащихся итальянской школы содружества SCUOLA FANTONI. Они тоже внесли свой вклад в процесс праздничной подготовки. Три проведенные в Даугавпилсе недели – хорошая дизайнерская практика. Последняя неделя их практики была самой плодотворной. Итогом совместной работы с учениками ,,Saules skola” оказались 10 оригинальных рождественских ёлок. Материалом для создания этого прекрасного украшения послужило не совсем традиционное сырьё – поролон, гофрированные трубы и другие используемые в быту материалы. Об их применении на такие цели даже и не догадаешься.

В школе уже чувствуется праздничное настроение. Ручная работа молодых итальянцев, превращаясь в красивые праздничные ёлки, излучает волшебство приближающегося Рождества. Ведь не только дети, но и взрослые верят в чудеса и ждут сюрпризов.

23 ноября красивые ёлки разместили на территории школьного двора. Немного позже они будут радовать всех горожан и гостей Даугавпилса.

,,Saules skola” начала , да и город вот вот начнёт готовиться к встрече Рождества и Нового года. В этом году это будет ,,Звучащее Рождество”. Значит, у всех будет возможность принять участие, искать и найти свой подход к изготовлению украшений, услышать и показать в них звук.

Daugavpils.lv