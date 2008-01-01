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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
27 ноября
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Вы, возможно, хотели бы немного упростить ситуацию, в которой находитесь. Напрасно, это лишит ее своеобразного обаяния, ей присущего. Кроме того, это все равно не в ваших силах.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 27 ноября 2017 | 17:33
Понедельник, 27 ноября: чуть выше ноля
В первый рабочий день в Латвии будет облачно с прояснениями. В западных районах, а также на севере Видземе ожидаются кратковременные дожди.
Ветер южный, 2-7 м/с, на побережье — с порывами до 15-17 м/с.
Температура воздуха от +1…+5 градусов, в прибрежных районах — до +7.
В Риге облачно с прояснениями, без существенных осадков. Южный ветер будет дуть со скоростью 2-7 м/с. Температура воздуха — от +1 до +3 градусов.
Медицинский тип погоды второй, благоприятный.
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