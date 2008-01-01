Понедельник, 27 ноября: чуть выше ноля

Новости Латвия | 27 ноября 2017 | 17:33

Пресс-фото Пресс-фото

В первый рабочий день в Латвии будет облачно с прояснениями. В западных районах, а также на севере Видземе ожидаются кратковременные дожди.

Ветер южный, 2-7 м/с, на побережье — с порывами до 15-17 м/с.

Температура воздуха от +1…+5 градусов, в прибрежных районах — до +7.

В Риге облачно с прояснениями, без существенных осадков. Южный ветер будет дуть со скоростью 2-7 м/с. Температура воздуха — от +1 до +3 градусов.

Медицинский тип погоды второй, благоприятный.



LSM