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Новости Латвия | 27 ноября 2017 | 17:33

Понедельник, 27 ноября: чуть выше ноля

Пресс-фото

В первый рабочий день в Латвии будет облачно с прояснениями. В западных районах, а также на севере Видземе ожидаются кратковременные дожди.

 

Ветер южный, 2-7 м/с, на побережье — с порывами до 15-17 м/с.

Температура воздуха от +1…+5 градусов, в прибрежных районах — до +7.

В Риге облачно с прояснениями, без существенных осадков. Южный ветер будет дуть со скоростью 2-7 м/с. Температура воздуха — от +1 до +3 градусов.

Медицинский тип погоды второй, благоприятный.
 

LSM

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