Даугавпилсские боксёры завоевали на Кубке мира «бронзу»

Новости Спорт | 26 ноября 2017 | 23:16

Пресс-фото Пресс-фото

С 22 по 26 ноября 2017 года в г.Белоярский Ханты-Мансийского автономного округа России проходил «XV Кубок мира среди нефтяных стран». Чемпионат проходил в возрастной группе «элита бокса» (от 18 до 40 лет).

В турнире принимали участие больше ста боксеров из России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Бельгии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдовы, Монголии, Польши, Румынии, Таджикистана, Узбекистана, Украины, Швеции, Эстонии и Хорватии. Призовой фонд турнира превышал 2 млн рублей.

Сборную Латвии на международном турнире представляли воспитанник клуба бокса «Olimpiska cēriba» из Риги Владислав Левша и воспитанники Даугавпилсской детско-юношеской спортивной школы Майк Косов и Эвандер Сервут.

Владислав Левша и Эндер Сервут принели в копилку сборной Латвии бронзовые медали.



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