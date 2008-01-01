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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Происшествия | 26 ноября 2017 | 23:03
В Даугавпилсском крае погиб пешеход
Поздно вечером 23 ноября 2017 года, в 22:17, в Науенской волости Даугавпилсского края под колесами автомобиля погиб пешеход, – сообщает Латгальское региональное управление госполиции.
За рулем автомобиля VW находился 29-летний мужчина, который не заметил пешехода. Мужчина примерно 50 лет шел по проезжей части без светоотражающих элементов на одежде. От полученных травм он скончался на месте ДТП.
За медицинской помощью обратилась пассажирка VW – женщина 1993 года рождения.
Начат криминальный процесс. Личность погибшего пешехода устанавливается.
D-fakti.lv
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