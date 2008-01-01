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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
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Новости Экономика | 26 ноября 2017 | 21:01
В модернизацию Rēzeknes gaļas kombināts планируют вложить 0,5 млн. евро
Мясоперерабатывающее предприятие Rēzeknes gaļas kombināts планирует вложить в модернизацию более полумиллиона евро, сообщил председатель совета предприятия Гунтис Питеронокс, сообщает ЛЕТА.
Rēzeknes gaļas kombināts закупит новое оборудование, чтобы повысить конкурентоспособность продукции. Для реализации инвестиционного проекта предприятие планирует привлечь средства Европейского фонда развития сельского хозяйства.
Питеронокс не исключает, что после модернизации будет начато производство новых продуктов.
Оборот Rēzeknes gaļas kombināts в прошлом году составил 28,99 млн евро, что на 3,2% больше, чем годом ранее, а прибыль - 557 260 евро, что на 15,2% меньше предыдущего года.
Предприятие было основано в 2001 году.
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