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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

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Новости Латвия | 26 ноября 2017 | 18:06

Воскресенье, 26 ноября: ветрено и пасмурно

В последний день недели в Латвии облачно, с прояснениями.

Будет дуть западный ветер — 7-12 м/с, порывами до 15-17 м/с, местами в прибрежных районах — до 20 м/с. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, возможен мокрый снег. Температура воздуха — от +3 до +7 градусов.

В Риге облачно, во второй половине дня — с прояснениями. Утром возможен дождь. Ветер — юго-западного, западного направления, 8-10 м/с, порывами до 15-18 м/с. Воздух прогреется до +6…+7 градусов.

Медицинский тип погоды третий, неблагоприятный.

LSM

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