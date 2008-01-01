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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
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Новости Латвия | 26 ноября 2017 | 18:06
Воскресенье, 26 ноября: ветрено и пасмурно
В последний день недели в Латвии облачно, с прояснениями.
Будет дуть западный ветер — 7-12 м/с, порывами до 15-17 м/с, местами в прибрежных районах — до 20 м/с. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, возможен мокрый снег. Температура воздуха — от +3 до +7 градусов.
В Риге облачно, во второй половине дня — с прояснениями. Утром возможен дождь. Ветер — юго-западного, западного направления, 8-10 м/с, порывами до 15-18 м/с. Воздух прогреется до +6…+7 градусов.
Медицинский тип погоды третий, неблагоприятный.
LSM
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