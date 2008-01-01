Открытие конкурсной выставки «Сундук воспоминаний» и награждение ее победителей

Новости Культура | 24 ноября 2017 | 18:44

1 декабря 2017 года в 16.00. в Центре Ротко, в преддверии празднования 100-летия Латвийской Республики и проведения мероприятий 2-го Латвийского международного биеннале керамики, латвийский Центр современной керамики в сотрудничестве с Даугавпилсским Арт-центром им. М.Ротко, откроет международную конкурсную выставку «Сундук воспоминаний» и объявит победителей выставки.

Выставка посвящена памяти великого латышского керамиста Петериса Мартинсонса (1931-2013), который в своей творческой деятельности многократно создавал «сундуки воспоминаний». В основном это была геометрической формы посуда небольшого размера, украшенная рельефными вмятинами и, довольно часто, яркой глазурью. В них художник увековечил свои воспоминания о местах и увиденных людях, как бы символически сохраняя их в памяти и не позволяя им улетучиться.

Для участия в выставке художники должны были предоставить свои воспоминания в глине, свои «сундуки воспоминаний» и дополнить их кратким описанием. На выставку было представлено 209 работ из 45 стран. Для отбора работ на выставку было приглашено международное жюри в составе: Валды Подкалне (Латвия), художница; Иевы Наглигни (Латвия), художница, куратор, Рижский музей фарфора; Мариса Чачки (Латвия), художник, куратор, Даугавпилсский Арт-центр им.Марка Ротко; Расы Стружиене (Литва), менеджер павильона керамики Паневежской городской художественной гелереи; Пилле Калевисте (Эстония), художница; Валентина Петько (Латвия), художник, куратор выставки, латвийский Центр современной керамики.

Работы на выставку отбирались по фотографиям и приложенным описаниям. Имена авторов работ членам жюри не были известны до самого конца голосования. Члены жюри, еще до открытия выставки, оценят присланные работы и определят 3 победителей. Победителям выставки будет предоставлена возможность организовать персональную выставку в Даугавпилсском Арт-центре им.Марка Ротко и следующим летом участвовать в симпозиуме керамического искусства “CERAMIC LABORATORY”.

Всего для выставки в Центре Ротко было отобрано 77 работ, в том числе 11 работ латвийских мастеров и 66 – зарубежных. В конкурсе участвуют и на победу претендуют следующие художники: Marie-Josee Comello (Нидерланды), Lisa Creskey (Kaнада), Kwan Sau Man (Китай), Steve Mattison (Великобритания), John Tuckwell (Aвстралия), Kirsi Kivivirta (Финляндия), Lorena Wowk (Франция), Marta Radics (Венгрия), Mary Conroy (Ирландия), Zsofia Karsai (Венгрия), Ihor Kovalevych (Украинa), Nicole Portlock (Ирландия), Carla Dijk (Нидерланды), Heesu Moon (Южная Корея), Irina Razumovskaya (Россия/Великобритания), Iva Brkic (Сербия), Jacomijn Steen (Нидерланды) , Demet Iper Dicle (Турция), Elif Aydogdu Agatekin (Турция), Fatma Gurle (Турция), Leman Kalay (Турция/ Южная Корея), Seolhwa Kim (Южная Корея), Karin Putsch-Grassi (Германия), Velimir Vukicevic (Сербия), Makiko Hicher (Kанада), Anne Turn (Эстония), Kersti Laanmaa (Эстония), Michal Ityel (Израиль), Walter Auer (Италия), Jiyun Chun (Южная Корея), Natasa Bojanic (Сербия), Edurne Otaduy (Испания/Meксика), Maria Ten Kortenaar (Нидерланды), Fidan Tonza (Турция), Omur Tokgoz (Турция), Renate Gellner (Aвстрия), Kinga Rathonyi (Венгрия), Palma Babos (Венгрия), Kimie Ino (Япония/Бразилия), Valdas Kurklietis (Литва/Швеция), Dicle Oney (Турция), Emet Egemen (Isik) Aslan (Турция), Kadir Erturk (Турция), Nizam Orcun Onal (Турция), Melahat Altundag (Турция), Manos Kalamenios (Великобритания), Julia Feld (США), Razalina Busel (Беларусь), Judy Dibiase (Великобритания), Sandra Ban (Хорватия), Sirin Kocak Ozeskici (Турция), Anna Erdos (Венгрия), Naim Kim (Южная Корея), Dilek Alkan Ozdemir (Турция), Zofia Kosiorek (Польша), Christa Steinmetz (Германия), Dori Schechtel Zanger (Израиль), Omer Gorkem Турция (Турция), Ljiljana Marinkovic (Сербия), Ana Hanzel (Словения), Sunbin Lim (Южная Корея), Emre Can (Турция), Ismet Yuksel (Турция), Ozge Tan (Турция), Viviane Diehl (Бразилия), Duygu Kahraman (Турция), Ilze Emse-Grīnberga (Латвия), Olga Melehina (Латвия), Kate Māliņa (Латвия), Mārīte Margareta Djačenko (Латвия), Elita Taube (Латвия), Ilona Romule (Латвия), Nellija Dzalba (Латвия), Ekaterina Sazonova (Россия/Латвия), Una Gura (Латвия), Andris Vēzis (Латвия), Inese Brants (Латвия).

Конкурсную выставку «Сундук воспоминаний» в Даугавпилсском Арт-центре им.Марка Ротко можно посмотреть до 21 января 2018 года.



Мероприятие поддержало: Латвии 100, А/О «LODE».

Daugavpils.lv