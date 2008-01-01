Художники объединения «Маю гонар» приглашают на выставку

С праздником, Латвия!

Поздравление с 99 годовщиной провозглашения Латвийской Республики от Даугавпилсской гордумы

Вера рождает все наши идеи. И Латвия в 1918 году началась с веры в свой нар ...

Поздравление с Днём Латвии от Генерального консула Беларуси в Даугавпилсе

Уважаемые жители г.Даугавпилса и консульского округа! От имени Генерально ...

Поздравление с Днём Латвии от Генерального консула России в Даугавпилсе

Дорогие даугавпилчане, жители Латгалии и всей Латвии! От всего сердца поздр ...

Актуально!

Вниманию акционеров ДЛРЗ!

Данным АО "Даугавпилсский локомотиворемонтный завод" информирует, что начин ... {20}

Актуально!

Фестиваль «Белорусский кирмаш в Даугавпилсе» приглашает!

24 ноября в 18.00 в концертном зале Дома Единства пройдет VII Международны ...

Точка зрения

В Латвии нужно оставить билингвальное обучение. Алдис Адамович

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

24 ноября

Именины:
Велда, Велта / Викентий, Виктор, Максим

Гороскоп на день

Весы
24 сентября
- 23 октября

Сегодня вы будете иметь больше, чем будете хотеть. Возможно, стоит поделиться с ближним, зачем пропадать добру-то?

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

пятница
Ночь
1 .. 3 C
Утро
3 .. 5 C
День
3 .. 5 C
Вечер
2 .. 4 C
Ветер
4 .. 6 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Репутацию перспективного города Даугавпилсу создают

 

Архив

Популярные статьи

1.

Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи»

В ноябре 2016 года трамвайное сообщение в Даугавпилсе отметило 70-летие. В послевоенном городе, кото ... {2}

2. Зато нас по головке погладят! {119}

3. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}

4. Вниманию акционеров ДЛРЗ! {20}

5. Алексей Брянцев: «Сидели не все, а любовь нужна каждому» {3}

6. Ландыши можно рвать: их вычеркнули из Красной книги

7. СГД в Даугавпилсе по четвергам теперь работает до 19.00

8. Ушли в мир иной...

9. Шум на работе! Как действовать? {1}

10. Автобусы и трамваи {152}

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {152}

Новости Культура | 24 ноября 2017 | 18:42

Художники объединения «Маю гонар» приглашают на выставку

В субботу, 25 ноября, в 14.00, в рамках VII Международного фестиваля народной культуры «Беларускі кірмаш у Даўгаўпілсе» откроется выставка картин Объединения белорусских художников Балтии «Маю гонар». Экспозиция посвящена памяти коллег межвоенной Латвии, для которых этот год был юбилейным.

 На выставке представлены работы 16 профессиональных художников: из Латвии -Вячка Телеш, Анатолий Ермакович, Надежда Изенёва, Ирина Кароль, Елена Лавринович, Алина Литвиненко, Василий Малыщиц, Анна Пейпиня, Елена Романенко, Елена Тихомирова, Ирина Трумпель-Соболевская, Галина Желобовская и Петр Худобченок, из Швеции – Екатерина Осберга, из Эстонии – Маргарита Остроумова и Людмила Прибыльская.
            Художники состоят в Объединении белорусских художников Балтии «Маю гонар», которое в минувшем году отметило 35-летие и которое с момента основания возглавляет Вячеслав Михайлович Телеш - член Союза художников Латвии, член Союза художников Беларуси, создатель и первый руководитель Рижской белорусской школы и Латвийского общества белорусской культуры «Свитанак», лауреат Ордена Трех Звезд ЛР. В настоящее время В.Телеш работает над книгой о латвийских художниках белорусского происхождения. Отдельным стендом на выставке будет представлена информация о пятерых художников межвоенной Латвии, у которых в этом году были юбилеи со дня рождения – Петр Миронович, Аркадий Соловьев, Александра Бельцева, Дмитрий Годидский-Цвирко, Михаил Калинин.
На торжестве открытия выставки в Центре белорусской культуры рижский десант художников во главе с В.Телешем расскажет о представленных картинах и о своих творческих планах. Вечер украсит музыкальное сопровождение ансамбля «Купалинка».
Выставка картин Объединения белорусских художников Балтии «Маю гонар» будет открыта в Центре белорусской культуры (Даугавпилс, ул.Алеяс, 68-1А) до 25 января 2018 года в рабочее время по будним дням.

Информация подготовлена:
Центр белорусской культуры
  

Daugavpils.lv

Добавить комментарий

 