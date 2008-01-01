Художники объединения «Маю гонар» приглашают на выставку

Новости Культура | 24 ноября 2017 | 18:42

В субботу, 25 ноября, в 14.00, в рамках VII Международного фестиваля народной культуры «Беларускі кірмаш у Даўгаўпілсе» откроется выставка картин Объединения белорусских художников Балтии «Маю гонар». Экспозиция посвящена памяти коллег межвоенной Латвии, для которых этот год был юбилейным.

На выставке представлены работы 16 профессиональных художников: из Латвии -Вячка Телеш, Анатолий Ермакович, Надежда Изенёва, Ирина Кароль, Елена Лавринович, Алина Литвиненко, Василий Малыщиц, Анна Пейпиня, Елена Романенко, Елена Тихомирова, Ирина Трумпель-Соболевская, Галина Желобовская и Петр Худобченок, из Швеции – Екатерина Осберга, из Эстонии – Маргарита Остроумова и Людмила Прибыльская.

Художники состоят в Объединении белорусских художников Балтии «Маю гонар», которое в минувшем году отметило 35-летие и которое с момента основания возглавляет Вячеслав Михайлович Телеш - член Союза художников Латвии, член Союза художников Беларуси, создатель и первый руководитель Рижской белорусской школы и Латвийского общества белорусской культуры «Свитанак», лауреат Ордена Трех Звезд ЛР. В настоящее время В.Телеш работает над книгой о латвийских художниках белорусского происхождения. Отдельным стендом на выставке будет представлена информация о пятерых художников межвоенной Латвии, у которых в этом году были юбилеи со дня рождения – Петр Миронович, Аркадий Соловьев, Александра Бельцева, Дмитрий Годидский-Цвирко, Михаил Калинин.

На торжестве открытия выставки в Центре белорусской культуры рижский десант художников во главе с В.Телешем расскажет о представленных картинах и о своих творческих планах. Вечер украсит музыкальное сопровождение ансамбля «Купалинка».

Выставка картин Объединения белорусских художников Балтии «Маю гонар» будет открыта в Центре белорусской культуры (Даугавпилс, ул.Алеяс, 68-1А) до 25 января 2018 года в рабочее время по будним дням.



Информация подготовлена:

Центр белорусской культуры



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