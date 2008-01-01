Художники объединения «Маю гонар» приглашают на выставку

С праздником, Латвия!
Поздравление с 99 годовщиной провозглашения Латвийской Республики от Даугавпилсской гордумы
Вера рождает все наши идеи. И Латвия в 1918 году началась с веры в свой нар ...
Поздравление с Днём Латвии от Генерального консула Беларуси в Даугавпилсе
Уважаемые жители г.Даугавпилса и консульского округа! От имени Генерально ...
Поздравление с Днём Латвии от Генерального консула России в Даугавпилсе
Дорогие даугавпилчане, жители Латгалии и всей Латвии! От всего сердца поздр ...
Актуально!
Актуально!
Точка зрения
В Латвии нужно оставить билингвальное обучение. Алдис Адамович
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
24 ноября
Именины:
Велда, Велта / Викентий, Виктор, Максим
Гороскоп на день
Весы
24 сентября
- 23 октября
Сегодня вы будете иметь больше, чем будете хотеть. Возможно, стоит поделиться с ближним, зачем пропадать добру-то?
Источник: ignio.com
- Ночь
- 1 .. 3 C
- Утро
- 3 .. 5 C
- День
- 3 .. 5 C
- Вечер
- 2 .. 4 C
- Ветер
- 4 .. 6 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1848 ()
|GBP
|0.89 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|69.2337 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Репутацию перспективного города Даугавпилсу создают
Популярные статьи
Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи»
В ноябре 2016 года трамвайное сообщение в Даугавпилсе отметило 70-летие. В послевоенном городе, кото ... {2}
2. Зато нас по головке погладят! {119}
3. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}
4. Вниманию акционеров ДЛРЗ! {20}
5. Алексей Брянцев: «Сидели не все, а любовь нужна каждому» {3}
6. Ландыши можно рвать: их вычеркнули из Красной книги
7. СГД в Даугавпилсе по четвергам теперь работает до 19.00
9. Шум на работе! Как действовать? {1}
10. Автобусы и трамваи {152}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Культура | 24 ноября 2017 | 18:42
Художники объединения «Маю гонар» приглашают на выставку
В субботу, 25 ноября, в 14.00, в рамках VII Международного фестиваля народной культуры «Беларускі кірмаш у Даўгаўпілсе» откроется выставка картин Объединения белорусских художников Балтии «Маю гонар». Экспозиция посвящена памяти коллег межвоенной Латвии, для которых этот год был юбилейным.
На выставке представлены работы 16 профессиональных художников: из Латвии -Вячка Телеш, Анатолий Ермакович, Надежда Изенёва, Ирина Кароль, Елена Лавринович, Алина Литвиненко, Василий Малыщиц, Анна Пейпиня, Елена Романенко, Елена Тихомирова, Ирина Трумпель-Соболевская, Галина Желобовская и Петр Худобченок, из Швеции – Екатерина Осберга, из Эстонии – Маргарита Остроумова и Людмила Прибыльская.
Художники состоят в Объединении белорусских художников Балтии «Маю гонар», которое в минувшем году отметило 35-летие и которое с момента основания возглавляет Вячеслав Михайлович Телеш - член Союза художников Латвии, член Союза художников Беларуси, создатель и первый руководитель Рижской белорусской школы и Латвийского общества белорусской культуры «Свитанак», лауреат Ордена Трех Звезд ЛР. В настоящее время В.Телеш работает над книгой о латвийских художниках белорусского происхождения. Отдельным стендом на выставке будет представлена информация о пятерых художников межвоенной Латвии, у которых в этом году были юбилеи со дня рождения – Петр Миронович, Аркадий Соловьев, Александра Бельцева, Дмитрий Годидский-Цвирко, Михаил Калинин.
На торжестве открытия выставки в Центре белорусской культуры рижский десант художников во главе с В.Телешем расскажет о представленных картинах и о своих творческих планах. Вечер украсит музыкальное сопровождение ансамбля «Купалинка».
Выставка картин Объединения белорусских художников Балтии «Маю гонар» будет открыта в Центре белорусской культуры (Даугавпилс, ул.Алеяс, 68-1А) до 25 января 2018 года в рабочее время по будним дням.
Информация подготовлена:
Центр белорусской культуры
Daugavpils.lv
Добавить комментарий