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Новости Общество | 24 ноября 2017 | 18:40

На Юдовке планируют развивать услуги по водоснабжению и канализации

Уже в следующем году в микрорайоне Юдовка начнется реализация масштабного проекта, предусматривающая строительство системы водопровода и канализации в частном секторе застройки.

Всего будет построено 9 километров сетей водопровода и 8 километров магистральных сетей канализации, а также дюкеры или участки трубопровода под руслом реки, чтобы можно было перекачать канализационные стоки на противоположную сторону Даугавы и обеспечить бесперебойное водоснабжение поселка кратчайшим путем.
Еще до проектных работ сотрудниками предприятия «Даугавпил Уденс» был проведен опрос населения микрорайона о необходимости централизованной подачи воды и канализации. Выяснилось, что данные услуги готовы потреблять около 80% домохозяйств.
Работы начнут уже в новом строительном сезоне. Закончить обещают в 2019 году и реализовывать проект поэтапно, чтобы минимизировать неудобства в связи с перекрытием отдельных улиц. Подъезд ко всем домам в строительный период также обеспечат, поэтому жителей Юдовки по этому поводу просят не волноваться.
И о финансировании этого проекта. Общая сметная стоимость работ составит порядка 4,5 миллиона евро без учета налога на добавленную стоимость.
Софинансирование фонда Кохезии - около 1,8 миллиона евро, недостающие средства предприятие покроет из своего бюджета, а также воспользуется займом. В результате реализации задумки жители Юдовки получат качественную услугу, отпадет необходимость в планируемой обязательной сертификации туалетов с выгребными ямами, проблема пересыхания колодцев тоже станет не актуальной. Ознакомиться с планом будущих магистралей водопровода и канализации можно у въезда в микрорайон, где установлен информационный щит.

Daugavpils.lv

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