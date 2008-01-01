Даугавпилсские энтузиасты создают местное IT-сообщество

Новости Общество | 24 ноября 2017 | 18:38

В этом году в Даугавпилсе начала работать команда из 4 человек, задача которой амбициозна — создание и развитие городского IT-сообщества. Проект ориентирован и на то, чтобы привлечь в отрасль как можно больше девушек, сообщает Латвийское радио-4.

После школы Евгения Жигисова, одна из авторов проекта, изучала экономику. С получением степени бакалавра два года проработала в этой сфере, но в 2015-м решила заняться программированием.

«Об этом я ничуть не жалею. Это безграничная сфера, где ты можешь выбирать столько разных направлений. Я всем советую, кто задумывается сменить профессию, учиться программированию, потому что эта сфера очень открыта для новичков», — подчеркнула она.

Сначала этого года Евгения работает над объединением IT-сообщества Даугавпилса. Для этого организовали состоящую из четырех человек команду. Она называется Google Developer Group Daugavpils.

Ребята открыты новым контактам, с радостью готовы принять помощь. Команда проводит разные мероприятия, в которые вовлечены как профессионалы, так и новички, добавила Евгения.

«Это образовательная платформа для тех, кому интересны технологии. Наша цель — организовывать различные мероприятия, но главное в том, что в одном месте собираются люди с общими интересами. Они общаются, обмениваются знаниями и опытом. В этой сфере это очень важно. Тот проект, что поддерживает посольство США, как раз направлен на то, чтобы как можно больше привлечь молодых людей, заинтересовать их».

Проект также ориентирован на то, чтобы привлечь в IT-сферу как можно больше девушек.

«Ещё один важный момент, которого мы пытаемся добиться, — как можно больше девушек заинтересовать этим. Поэтому посольство США поддержало наш проект — он направлен на то, чтобы увеличить процент девушек в IT», — добавила Евгения.

Основная аудитория, которая посещает мероприятия, посвящённые технологиям, — старшеклассники и студенты. Для Евгении было приятным открытием, что те, кто приходил на мастер-классы в Даугавпилсе, — активные и заинтересованные люди.

«Мне нравится, как происходит наше взаимодействие, потому что, например, благодаря нам они узнали о хакатоне в Резекне и поехали туда как команда. Пытались развивать свою идею, у них не получилось выиграть. Но они почувствовали это настроение — когда ты вроде как не знаешь, как именно сделать то, что ты хочешь, но ты учишься на ходу. Это мне очень нравится, и это придаёт больше сил самой что-то делать», — поделилась Евгения.

Для нее работа над организацией IT-сообщества — волонтерский проект. Основная деятельность девушки — разрабатывать сайты и приложения, параллельно получая новые знания по программе «Информационные технологии» в Даугавпилсском университете.

«Если идти учиться в IT, то там будет много математики, а с математикой у меня всё хорошо. Трудностей не было. Мне наоборот очень нравились задачи, связанные с логикой, а программирование, по сути — построение алгоритма», — пояснила она.

В ближайших планах общества — провести 16 декабря открытый мастер-класс, где каждый сможет попробовать написать приложение для мобильного телефона.

В IT-образовании не всё однозначно. Информационные технологии популярны среди выпускников школ, однако из 1500 первокурсников вуз заканчивает около половины. В Резекненской академии технологий из всех учащихся в сфере IT только 17% — женщины. В Даугавпилсском университете из 50 первокурсников только 5 девушек. Но на кафедре информатики пояснили, что этот год — исключение. Конечно, преимущественно «в IT» идут юноши, но в целом девушки не отстают. Были годы, когда соотношение приближалось к 50 на 50.

LSM