Пятница, 24 ноября: температура выше нуля

Новости Латвия | 24 ноября 2017 | 18:36

В пятницу на территории Латвии температура воздуха днем составит от +1 до +8 градусов.

Ветер будет слабый, южный.

Ближе к вечеру на всей территории страны возможны кратковременные дожди. В некоторых город будет туманно.

В столице в последний рабочий день температура ожидается от +3 до +6 градусов. Возможен небольшой дождь.

Медицинский тип погоды второй, благоприятный.

LSM