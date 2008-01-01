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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 24 ноября 2017 | 18:36
Пятница, 24 ноября: температура выше нуля
В пятницу на территории Латвии температура воздуха днем составит от +1 до +8 градусов.
Ветер будет слабый, южный.
Ближе к вечеру на всей территории страны возможны кратковременные дожди. В некоторых город будет туманно.
В столице в последний рабочий день температура ожидается от +3 до +6 градусов. Возможен небольшой дождь.
Медицинский тип погоды второй, благоприятный.
LSM
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