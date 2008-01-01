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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

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Новости Латвия | 24 ноября 2017 | 18:36

Пятница, 24 ноября: температура выше нуля

В пятницу на территории Латвии температура воздуха днем составит от +1 до +8 градусов.

Ветер будет слабый, южный.

Ближе к вечеру на всей территории страны возможны кратковременные дожди. В некоторых город будет туманно.

В столице в последний рабочий день температура ожидается от +3 до +6 градусов. Возможен небольшой дождь.

Медицинский тип погоды второй, благоприятный.

LSM

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